Mit fast 2,5 Promille: Mann kippt mit Kleintransporter auf A9 um

Ein Betrunkener hat Donnerstagnacht auf der Autobahn A9 bei Leupoldsgrün im Landkreis Hof einen Verkehrsunfall verursacht. Dabei ist der Kleintransporter des 61-Jährigen umgekippt. Wie die Polizei mitteilt, stand der Mann unter erheblichem Alkoholeinfluss.

Fahrer des Kleintransporters wollte von der Autobahn abfahren

Demnach war der Fahrer auf der A9 in Richtung München unterwegs und hatte vor, die Autobahn an der Anschlussstelle Hof/West zu verlassen. Allerdings sei er mit zu hoher Geschwindigkeit in die Kurve gefahren, mit der Folge, dass der Kastenwagen abseits der Straße über die Grünfläche schoss und schließlich umkippte. Die verständigte Feuerwehr musste den Mann aus dem Transporter befreien. Der 61-Jährige wurde im Anschluss ins Krankenhaus gebracht.

Unfall bei Hof/West: Alkoholtest ergibt 2,42 Promille

Bei den Ermittlungen zum Unfallhergang stellten die Verkehrspolizisten schließlich fest, dass der 61-Jährige erheblich unter Alkoholeinwirkung stand. Ein Alkoholtest erbrachte einen Wert von 2,42 Promille. Der Mann gab den Polizeibeamten gegenüber an, dass ihn vor dem Unfall ein schwarzer Pkw ausgebremst hatte.

Die Polizisten schenkten dieser Version allerdings keinen Glauben, da die Unfallspuren und der Rauschzustand gegen diese Ausführungen gesprochen hätten. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde der Führerschein des 61-Jährigen eingezogen. Zudem kommt ein Strafverfahren auf den Mann zu. Insgesamt entstand ein Sachschaden von circa 11.000 Euro.