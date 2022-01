Mit fantasievoller Kampagne zum Metzger-Nachwuchs

Sie heißen "Keulenkrieger" und "Filetfee", anzutreffen sind sie unter anderem im Schaufenster von Metzger Harald Münziger im Landkreis Donau-Ries. Zwei Aufsteller aus Pappe, im Comic-Stil, den man aus dem Fantasy-Genre kennt. Ihre Aufgabe: Auszubildende anlocken, denn das Metzgerhandwerk kämpft mit Nachwuchsmangel.

Keine Auszubildenden fürs Metzgerhandwerk

"Es herrscht oft eine verkehrte Vorstellung von unserem Beruf", erklärt auch Metzger Münziger, der sehr gerne sein Wissen an junge Menschen weitergeben würde. "Aber Eltern wollen, dass ihre Kinder etwas Besseres lernen und wissen gar nicht, wie toll unser Beruf ist." Münzinger könnte mehrere Auszubildende einstellen - gefunden hat er aber niemanden.

Überzeugungsarbeit fürs Handwerk

Deshalb sollen die Fantasy-Charakter der Kampagne Überzeugungsarbeit leisten - oder zumindest Aufsehen erregen. Dass das funktioniert, kann Metzger Siegfried Dehm aus Oettingen bestätigten. Er war mit dem Keulenkrieger und der Filetfee auf einer Ausbildungsmesse. "Da ist jeder neugierig. Das sieht man ja nicht direkt, dass das mit der Metzgerei was zu tun hat. Manche meinen auch, das ist ein Computerspiel, Science-Fiction und so etwas."

Erste Verträge dank "Butcher's tale"

Der Andrang am Metzgereistand war ungewöhnlich groß. Sobald die jungen Leute realisieren, dass es sich nicht um ein Videospiel handelt - dann wollen viele gleich wieder flüchten, sagt Dehm. Aber immerhin: Ins Gespräch zu kommen - das sei schon mal ein erster Erfolg.

"Butcher's Tale" heißt die Kampagne, also "Geschichte" oder "Märchen" des Metzgerhandwerks. Seit über einem Jahr läuft die Kampagne, und obwohl es keine Zahlen gibt, ist der Berufsverband zufrieden: Erste Ausbildungs- und Praktikumsverträge sind so abgeschlossen worden, sagt Lars Bubnick, Geschäftsführer vom Metzgerhandwerk Bayern.

Darum funktioniert die Kampagne

"Weil wir die Nachwuchsgeneration oder die jungen Generation da abholen, wo sie sich aufhalten", erklärt Bubnick, "und das ist nun mal in den sozialen Netzwerken. Online, YouTube, Facebook, Instagram, Snapchat und so weiter." Und auch in der realen Welt finden sich der Keulenkrieger und die Filetfee - ganz analog als Flyer oder Pappaufsteller in Metzgereifilialen in ganz Bayern. Mit den erfundenen jungen, hippen Charakteren der Kampagne wolle man aufräumen "mit diesen ganzen Vorurteilen, die es rund ums Metzgerhandwerk gibt", sagt Bubnick.

Keulenkrieger und Filetfee im real life

Zum neuen Lehrjahr haben in Bayern rund 1.500 junge Menschen eine Ausbildung im Metzgerhandwerk begonnen. So auch die 15-jährige Selena. Sie hat "keine Angst vor toten Tieren" - und macht in der Metzgerei Dehm eine Ausbildung zur Fleischereifachverkäuferin. Dort wird auch der 17-jährige Yannik zum Fleischer ausgebildet - Filetfee und Keulenkrieger im echten Leben also.

Yannik hat dort seinen Traumberuf gefunden: "Weil ich von Anfang an gerne mit Wurst und Fleisch gearbeitet habe", sagt er, "und weil ich mich auch auspowern kann. Das ist ja auch ganz schön oft eine anstrengende Arbeit." Die Charaktere von "Butcher's Tale" ins reale Leben zu bringen, das könnte sich auch der Metzgerverband vorstellen. Er will deshalb noch eine Schippe drauf legen - und Kostüme schneidern lassen, mit denen Schauspieler auf Messen und öffentlichen Plätzen werben sollen.