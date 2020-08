Mit "Fantasie-Attest": Mann will Maskenpflicht im Zug umgehen

Mit einem aus dem Internet ausgedruckten Attest hat ein Münchner in Plattling (Lkr. Deggendorf) versucht, das Maskentragen in der Bahn zu umgehen. Das berichtet die Plattlinger Polizei.

In der Agilis zwischen Regensburg und Plattling

Der 57-Jährige Münchener war mit der Agilis von Regensburg in Richtung Plattling unterwegs. Weil der Mann keine Mund-Nasen-Bedeckung trug, verständigte eine Schaffnerin die Polizei, die den Mann kontrollierte.

Selbst ausgedrucktes und ausgefülltes Attest

Den Beamten zeigte der Mann ein Attest, das ihn angeblich von der Maskenpflicht befreie. Wie ein Polizeisprecher dem BR sagte, war auf den ersten Blick erkennbar, dass das Attest nicht echt sei und es sich lediglich um ein ausgedrucktes und selbst ausgefülltes "Fantasie-Attest" aus dem Internet handelte. Entsprechend war der Schein ungültig.

Anzeige wegen Verstoß gegen Infektionsschutzgesetz

In Plattling begleiteten die Polizisten den Mann nach draußen. Den 57-jährigen Münchner erwartet nun eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz, denn in Bayern ist das Tragen in Bus und Bahn für alle Fahrgäste ab sechs Jahren Pflicht.