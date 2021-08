Mit einer Ausnahme: Abkochanordnung im Kreis Ansbach aufgehoben

Vor mehreren Wochen hatte Starkregen mit Hochwasser Teile Mittelfrankens überschwemmt. Seitdem hatten Wasserversorger mit Keimen im Wassernetz zu kämpfen. Inzwischen gibt es für die allermeisten Haushalte Entwarnung, so nun auch im Landkreis Ansbach.

Keine Entwarnung für Stadt Herrieden

Die Abkochanordnung des Trinkwassers sei für das Versorgungsgebiet der Reckenberg-Gruppe nun aufgehoben, teilte ein Sprecher des Landratsamts Ansbach mit. Keine Entwarnung gibt es jedoch für die Stadt Herrieden sowie deren Ortsteile Neunstetten und Niederdombach. Hier müssen die Bewohnerinnen und Bewohner das Leitungswasser auch weiterhin abkochen, so der Sprecher weiter. Es werde aber mit einer Entspannung der Lage in den nächsten Tagen gerechnet.

Darmbakterien waren im Wasser

In vier von insgesamt 13 Brunnen der Reckenberg-Gruppe waren zuvor Escherichia Coli-Bakterien, also Darmbakterien, gefunden worden. Am Ausgang des Wasserwerks der Reckenberg-Gruppe wurde sicherheitshalber gechlort. Die Verunreinigung ging auf Starkregen und Hochwasser zurück.