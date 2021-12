"Mit einer 9mm-Kugel": Anwälte besorgt wegen Anfeindungen

Pflichtverteidiger frühzeitig in Verfahren eingebunden

In der Praxis kann einem Beschuldigten bereits ab der ersten Vernehmung ein Pflichtverteidiger zustehen, wie im Fall des Würzburger Messerangreifers. Erst Ende 2019 wurde das entsprechende Gesetz an eine europarechtliche Vorgabe angepasst. Auch im aktuellen Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und FDP heißt es: "Wir stellen die Verteidigung der Beschuldigten mit Beginn der ersten Vernehmung sicher."

Bei der Pflichtverteidigung gehe es also um Verfahrensfairness und "Waffengleichheit", sagt Rechtsanwalt Lammer. Auch dann, wenn eine Person große Schuld auf sich geladen habe. Dennoch: Dass Verteidiger in Strafsachen Freisprüche erzielen, käme nur vergleichsweise selten vor. "Das meiste, was ich an Strafsachen mache, kommt in der Regel zu einer Verurteilung", sagt etwa Rechtsanwalt Auffermann.

Wenn Beschuldigte als schuldunfähig gelten, so liege das an den Einschätzungen von unabhängigen Gutachtern. Die Einordnung "schuldunfähig" führt häufig dazu, dass Täter langfristig in psychiatrischen Einrichtungen untergebracht werden. Auch im Fall des Würzburger Messerangreifers ist damit zu rechnen.

500 Euro für Dauer des Ermittlungsverfahrens

Wie viel Geld Strafverteidiger bei solchen Verfahren verdienen, ist in einer eigenen Vergütungsordnung geregelt. Abgerechnet wird nicht nach Stunden, sondern Verfahrensabschnitten. Für die Dauer des Ermittlungsverfahrens rechnet Schrepfer mit einer Pauschale von etwa 500 Euro: "Nur damit jeder mal nachvollziehen kann, wie finanziell uninteressant solche Mandate sind." Mehr als fünf Monate dauern die Ermittlungen nun an. Je nach Zahl der Verhandlungstage rechnet Schrepfer insgesamt mit etwa 3.000 bis 6.000 Euro.

Anwalt steht im Austausch mit Polizei

Der Würzburger Rechtsanwalt gibt offen zu, dass ihn die Nachrichten gegen sich durchaus belasten. Gleichwohl versuche er sie "so gut es geht zu ignorieren". Auch weil er nicht möchte, dass ihn die Hassbotschaften in seiner Arbeit hemmen. Strafanzeige hat Schrepfer nach eigenen Angaben bislang nicht gestellt. Allerdings stünde er im Austausch mit der Polizei.

Verhandelt werden soll die Messerattacke 2022, wahrscheinlich am Landgericht Würzburg. Die wiederholten Anfeindungen im Zuge des Verfahrens seien "leider auch ein Teil des Berufs", sagt Schrepfer: "Da muss man ein Stück weit mit umgehen. Aber es fällt nicht immer leicht."