Mit einem Klick zum WhatsApp-Gottesdienst

Die katholischen Gemeindereferentinnen Lena Neidlein und Sarah Kneifel sowie Pastoralreferentin Anja Fischer veranstalten diese neue Art eines digitalen Gottesdienstes: Dafür suchen sie Texte, Fotos und Videos. Diese werden anschließend online per Messengerdienst WhatsApp geteilt.

Alleine am Smartphone und doch in Gemeinschaft

Dabeisein ist ganz einfach: mit dem Smartphone den QR-Code scannen und sich mit der Seite des WhatsApp-Gottesdienstes verbinden. Eigene Fotos, Videos und Kommentare dürfen auch während des Gottesdienstes geteilt werden. Gerade ältere Gemeindemitglieder nutzen diesen neuen Digitalgottesdienst. Bei einer Tasse Tee oder einem Glas Wein kann jeder für sich zu Hause alleine beten und ist doch durch die Videos, Fotos und Musikbeiträge ein Teil der Kirchengemeinschaft.

WhatsApp-Gottesdienst hatte das Motto: "Mit Mut ins neue Jahr"

"Mit Mut ins neue Jahr" – unter diesem Motto fand der Gottesdienst am vergangenen Donnerstag statt. Für die Gemeindereferentin Sarah Kneifel sollen die Menschen dabei die Möglichkeit haben, auch die schönen Seiten des neuen Jahres Revue passieren zu lassen. Wer den WhatsApp-Gottesdienst verpasst hat, kann ihn noch eine Woche abrufen.

Corona-Krise macht erfinderisch

Die Corona-Krise hat die Digitalisierung auch in der Kirche beschleunigt. Gemeindereferentin Lena Neidlein hat in ihrer Gemeinde deutlich gespürt, dass die Menschen Gemeinschaft suchen und brauchen. Vor allem das gemeinsame Gebet hat den meisten gefehlt. Für sie ist das genau die Stärke des WhatsApp-Gottesdienstes: Jeder ist für sich alleine zu Hause und doch ist man im gemeinsamen Gebet verbunden. Am 19. Februar wird es den nächsten WhatsApp-Gottesdienst geben.