Mit einem Bootcamp gegen den Personalmangel in der Gastro

Cocktails schlürfen in der Bar, Familienessen im Lieblingsrestaurant - seit den Lockerungen der Corona-Auflagen gehört das wieder zum Alltag vieler Menschen. Gerade erst haben Restaurants, Caterer und Hotels ihre Corona-Durststrecke hinter sich gelassen. Dennoch streichen Gastronomien ihre Speisekarten zusammen, führen mehr Ruhetage ein und verkürzen ihre Öffnungszeiten. Ein Schild mit der Aufschrift "Mitarbeiter gesucht" ist an nahezu jedem Lokal und jeder Bar zu lesen. Ihnen fehlt das Personal - und die Angestellten, die noch da sind, wollen nicht lange bleiben.

Wenig Geld, kaum Wertschätzung und lange Arbeitszeiten

Rund 300.000 Beschäftigte haben die Gastronomiebranche während der Corona-Krise verlassen. Mehr als ein Drittel der Beschäftigten kann sich nicht vorstellen, noch lange im Gastgewerbe zu arbeiten. Das teilte die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) im August 2022 mit. Mehr als 4.000 Beschäftigte haben an der Umfrage teilgenommen. Dass Kellner, Köche oder Rezeptionisten fehlen, liegt besonders an den niedrigen Löhnen. Auch unregelmäßige Arbeitszeiten, die fehlende Wertschätzung und psychische Belastung sind Gründe für die Flucht aus der Branche. Deshalb fordern Teilnehmer der Umfrage: "Es muss ein Umdenken stattfinden."

Ein Bootcamp gegen den Personalmangel

Ulrike Weber ist gelernte Hotelfachfrau und kann auf 25 Jahre Gastronomie-Erfahrung zurückblicken. Sie hat es sich zum Ziel gesetzt, gegen den Personalmangel in Augsburg vorzugehen:

"In der letzten Konjunktur-Umfrage haben uns 57 Prozent aller Betriebe in Hotellerie und Gastronomie bestätigt, dass sie noch Personal suchen. Denn viele Aushilfen sind haben in den letzten zwei Jahren die Branche während der Corona-Pandemie verlassen und kommen nicht so leicht zurück." IHK Schwaben

Das kostenlosen Seminar soll Lust auf einen Aushilfsjob in der Gastronomie machen.

Für die Branche begeistern

Deshalb lädt Ulrike Weber von der IHK an einem Mittwochabend zur Premiere des sogenannten Bootcamps ein, einer Art Trainingslager für künftige Servicekräfte. Sie ist gelernte Hotelfachfrau und möchte Menschen für die Gastronomie begeistern und ihnen den Berufseinstieg erleichtern - denn das Jobangebot ist so groß, wie noch nie.

Darum geht's beim "Service-Bootcamp"

Sieben Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben sich angemeldet - sie wollen fit werden für einen Nebenjob in der Gastronomie. Die Interessierten sind eine bunte Mischung, von 20-jährigen Studierenden bis hin zu Nebenjobbern im Rentenalter. Die einzige Voraussetzung für Interessierte ist, dass sie volljährig sein müssen. Innerhalb von vier Stunden lernen die Teilnehmenden, wie sie Bier zapfen, Tische decken und drei Teller gleichzeitig tragen.

So beurteilen die Teilnehmenden das Bootcamp

Am Ende des Tages erhalten alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer noch eine Urkunde. Sie haben die Schulung erfolgreich abgeschlossen. Die 20-jährige Philosophie- und Physikstudentin Sophie Mayer kann sich gut vorstellen, einen Nebenjob in der Gastronomie anzufangen. Sie fühlt sich gut vorbereitet: "Wir haben viel gelernt, wie Tellertragen oder wie man Gläser anfasst. Oder was man nicht machen sollte, wie nach der Bedienung zu schnipsen. Also ganz viel Informationen und Handwerkszeug."

Auch das zweite "Service-Bootcamp" ist schon geplant. Am 5. April 2023 geht es weiter mit der nächsten Runde.