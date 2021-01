Mit Eierlikör zu mehr Impfungen gegen Corona

Eine Umfrage im November hat es schon gezeigt, Anfang Januar sah es nicht anders aus: Ursprünglich wollte sich nur etwa jeder dritte der rund 2.000 Mitarbeiter in den knapp 30 Pflege-Einrichtungen der Benevit-Gruppe gegen Corona impfen lassen. Zwei davon befinden sich in Wittislingen und in Syrgenstein im Landkreis Dillingen, weitere in ganz Bayern, in Baden-Württemberg sowie im Saarland, in Rheinland-Pfalz, Hessen und Niedersachsen.

Eierlikör und ein Team-Bonus für die Impfung

Trotz der im E-Learning-System bereitgestellten Informationen, trotz Briefen an die Mitarbeiter, die Impfbereitschaft in der Belegschaft war überall ähnlich niedrig. Anlass für Benevit-Geschäftsführer Kaspar Pfister, noch einmal nachzudenken. Sein spontaner Einfall war dann: Jeder Mitarbeiter bekommt für die Impfung gegen Corona eine Flasche Eierlikör. Ist 60 Prozent einer Belegschaft geimpft, bekommt das Team einen Bonus von 1.000 Euro, etwa, für einen Ausflug oder ein Fest. So etwas sei in diesem Sommer sowieso zu kurz gekommen, so Pfister, da hätten seine Mitarbeiter etwas nachzuholen, sobald man es wieder darf.

Warum gerade Eierlikör?

Stellt sich die Frage, warum gerade Eierlikör: Dieses Getränk sei bei den Heimbewohnern sehr beliebt, sie bekämen auf Wunsch ein Stamperl nach jedem Corona-Test, quasi "als kleine Wiedergutmachung", erklärt Pfister. Da hätten dann die Mitarbeiter gefragt, was sie denn bekämen, wenn sie sich impfen lassen würden. Da sei ihm also die spontane Idee gekommen, die er auch per Videobotschaft auf Facebook verbreitet hat.

Natürlich, betont Pfister, sei das Ganze mit einem Augenzwinkern zu sehen: Er wollte die Diskussion wieder anregen, und das sei gelungen. Mitarbeiter würden auf der Straße, im Privaten, aber auch von den Bewohnern angesprochen, ob sie sich denn schon ihren Eierlikör abgeholt hätten. Das zeige Wirkung: Täglich bekomme er Anrufe aus Einrichtungen, dass sich Mitarbeiter für die Impfung nachmelden würden, einige hätten auch schon mitgeteilt, dass er die 1.000 Euro für das Team überweisen könne, die Quote von 60 Prozent sei erreicht.

Facebook-Video erreicht viele Menschen – kontroverse Diskussion

Auf Facebook hat sein Video inzwischen über 30.000 Klicks. Diskutiert wird kontrovers: Da ist von Gruppenzwang und Bestechung zu lesen, aber auch die in den Augen der User bisher zu niedrige Impfbereitschaft beim Pflegepersonal wird thematisiert.

Vor allem junge Frauen haben Angst vor der Impfung gegen Corona

Mit Sorge beobachtet auch der Höchstädter AWO-Heimleiter Stefan Hintermayr die Tendenz gerade bei Jüngeren, sich durch teils unseriöse Informationen aus dem Internet verunsichern zu lassen. Genau wie in Pfisters Heimen sind es auch in seinen Heimen die jungen Frauen, die noch Kinder bekommen wollten, die Vorbehalte hätten. Hier appellieren beide Heimleiter auch an die Ministerien, noch einmal seriöse Informationen zur Verfügung zu stellen. Kurzfristige Nebenwirkungen der Impfung gegen Corona haben sie bisher weder bei ihren Mitarbeitern noch bei Bewohnern festgestellt.

Angst vor Neuem schaltet das Vernunftgehirn aus

Dass wir in neuen Situationen, vor denen wir Angst haben, erst einmal zurückhaltend reagieren, erklären Angstforscher folgendermaßen: Das Vernunftgehirn werde zunächst quasi ausgeschaltet, Daten und Fakten könnten nicht mehr objektiv bewertet und eingeordnet werden. "Immer wenn eine neue Gefahr auftaucht, die unbeherrschbar erscheint, haben die Menschen davor übergroße Angst", erklärt der Angstforscher Borwin Bandelow von der Uni Göttingen im Gespräch mit tagesschau.de. So seien auch die Hamsterkäufe im März zu erklären, als die Menschen kurzzeitig so viel Klopapier kauften. Das hat sich wieder gelegt, als die Situation nicht mehr neu war. Jetzt werde das Impfen als die neue unbekannte Gefahr wahrgenommen, an Corona habe man sich bereits gewöhnt.

Impfbereitschaft gegen Covid in Heimen steigt langsam

Sowohl Kaspar Pfister als auch Heimleiter Stefan Hintermayr beobachten eine steigende Impfbereitschaft in ihren Heimen. Hintermayr setzt dabei vor allem auf die Vorbildfunktion: Wenn Heimleiter, Pflegedienstleister oder auch die Hausärzte mit gutem Vorbild vorangingen und sich impfen ließen, dann schaffe das Vertrauen. Er stehe seinen Mitarbeitern für Informationen zur Verfügung. Nachdem sie gemerkt hätten, dass ihre Kollegen, die bereits geimpft seien, keine Probleme hatten, hätten sich jetzt noch Mitarbeiter für die Impfung nachgemeldet.

Pflegehelferin Gabriele Speer dagegen war eine der ersten, die sich im Höchstädter Heim impfen ließ. Nebenwirkungen habe sie keine gehabt, so Speer. Für sie habe es oberste Priorität, die Heimbewohner zu schützen: "Es ist halt so, dass die unheimlich schnell versterben. Wenn wir hier den Covid reinbekommen ist es zu Ende. Es wird uns nichts anderes übrig bleiben, als die Impfung, wenn wir zur Normalität zurückkehren wollen".