Mit Drogen und falschen Impfpässen gehandelt

Sie haben gleich ein zweifach kriminelles Geschäft betrieben, jetzt sitzen sie in Untersuchungshaft: Mehrere Personen sind bei einer Polizeikontrolle in einer Gaststätte in Kirchseeon im Landkreis Ebersberg aufgeflogen. Die Ermittler entdeckten bei ihnen 850 Gramm Amphetamin, 55 Gramm Marihuana, 164 Impfpässe, 89 digitale Impfnachweise und mehr als 4.500 Chargen-Aufkleber von Corona-Impfstoffen. Drei Männer, die in dem Gebäude wohnten, wurden festgenommen.

Zweite Spur führt nach München

Die weiteren Ermittlungen führten zu einer Frau und einem Pärchen aus München. Bei der Durchsuchung ihrer Wohnungen seien weitere Drogen, illegale Waffen wie Teleskopschlagstock, Schlagring und Schreckschusspistole sowie gefälschte Impfpässe gefunden worden. Einer der zuerst festgenommenen Männer kam wieder auf freien Fuß, gegen die übrigen fünf ergingen Haftbefehle. Auch die Abnehmer der falschen Impfnachweise sind jetzt im Visier der Polizei – die bundesweiten Ermittlungen dazu dauern an.