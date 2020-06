Mit Drogen im Gepäck und Film am PC auf A3 unterwegs

Die Grenzpolizei Passau hat einen 38-jährigen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen, der sich während der Fahrt auf der A3, über einen angeschlossenen PC im Wagen, einen Film angesehen hat. Wie die Grenzpolizei meldet, stand der Mann außerdem unter Drogen. Er war auf dem Weg von den Niederlanden nach Ungarn.

Marihuana in Socken versteckt

Bei der Durchsuchung fanden die Beamten insgesamt zehn Gramm Marihuana in verschiedenen Verstecken - unter anderem in seinen Socken. Der PC war an der Autobatterie angeschlossen und der Film lief noch während der Kontrolle, so die Grenzpolizei.

Vier Tage Fahrverbot für den Autofahrer

Der 38-Jährige war an der Rastanlage Donautal kontrolliert worden. Den Drogenkonsum räumte er ein. Die Weiterfahrt wurde auf Empfehlung des Arztes für vier Tage unterbunden. Er muss sich nun wegen eines Vergehens nach dem Betäubungsmittelgesetz, Fahrens unter Drogeneinfluss und einer Ordnungswidrigkeit nach der Straßenverkehrsordnung verantworten. Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder auf freien Fuß gesetzt.