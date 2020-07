Mit dreimonatiger Verspätung: Die Ilztalbahn fährt wieder

Die Ilztalbahn startet am Samstag, 25. Juli, in die Saison. Der Zug bringt hauptsächlich Urlauber vom Passauer Hauptbahnhof in den Unteren Bayerischen Wald. Die Fahrgäste müssen auch hier Abstands- und Hygieneregeln beachten.

Saisonstart mit dreimonatiger Verspätung

Besser spät als gar nicht: Am Samstag Morgen um 7.33 Uhr verlässt der erste Triebwagen der Ilztalbahn den Passauer Hauptbahnhof. Ziel ist Freyung (Landkreis Freyung-Grafenau). Die diesjährige Saison beginnt zwar pünktlich zu den Ferien, aber trotzdem mit dreimonatiger Verspätung. Wegen der Corona-Pandemie durfte die Bahn nicht fahren.

Michael Liebl vom Förderverein sagt: "Gut, dass unsere Züge zumindest in der Hauptsaison unterwegs sind. Damit können wir die Saison noch halbwegs retten." Die Ilztalbahn verkehrt jeden Samstag und Sonntag nach Nebensaisonfahrplan. Das heißt: Sie fährt vier Mal täglich von Passau nach Freyung und wieder zurück.

Hygiene- und Abstandsregeln gelten

Die Zugreisenden müssen sich an die geltenden Hygiene- und Abstandsregelungen halten: Mund- und Nasenschutz, Ein- und Ausstieg an unterschiedlichen Türen und Desinfektion. "Die Bahn wird an verschiedenen Haltestellen alle Türen zum Durchlüften öffnen, um das Infektionsrisiko möglichst klein zu halten", sagt Michael Liebl.

Die Ilztalbahn kann auch zum Umweltschutz beitragen. In den vergangenen Wochen verstopften zahlreiche Autos Wanderparkplätze und die Straßen Richtung Nationalpark. Die Bahn könne eine Menge zur Entzerrung des Urlaubsverkehrs beitragen, ist sich der Fördervereins-Chef sicher. Anschluss-Busse bringen die Gäste beispielsweise in den Nationalpark, zum Freilichtmuseum Finsterau, nach Tschechien zum Moldau-Stausee und nach Krumau.

Ilztalbahn ist eine der schönsten Bahnstrecken Deutschlands

Die Ilztalbahn zwischen Passau und Freyung besteht seit dem 19. Jahrhundert. 1982 wurde der Personenverkehr eingestellt. 2011 ging sie wieder in Betrieb. Allerdings nur saisonal für den Tourismus. Die Zugfahrt durch das wildromantische Ilztal gilt als eine der schönsten Strecken in ganz Deutschland.