Mit Diesel beladen: Heißgelaufener Güterzug verursacht Brände

An der Bahnstrecke zwischen Wernfeld und Himmelstadt im Landkreis Main-Spessart hat am Montagmittag ein Güterzug mit heiß gelaufenen Bremsen mehrere Brände am Bahndamm verursacht. Rund 100 Feuerwehr-Hilfskräfte aus der näheren Umgebung waren im Einsatz und haben die Brände gelöscht.

Feuerwehr kühlt Güterzug mit Wasser

Der Güterzug kam nach 13 Uhr kurz hinter Karlstadt in Richtung Himmelstadt zum Stehen. Dort kühlte ihn die Feuerwehr mit Wasser. Durch das schnelle Eingreifen der Einsatzkräfte gehe laut Angaben der Feuerwehr aktuell keine Gefahr mehr von dem Zug aus. Dieser sei mit Diesel beladen. Die Bundesstraße neben der Strecke war zwischendurch teilweise oder voll gesperrt. Mittlerweile ist der Güterzug in den Bahnhof Retzbach auf ein Abstellgleis gezogen worden.

600 Reisende in Gemünden gestrandet

Durch den Brand sind am Bahnhof in Gemünden 600 Reisende eines IC gestrandet. Sie harrten in der Nähe des Zuges aus und wurden am Bahnsteig von den Feuerwehren Gemünden und Langenprozelten sowie dem Roten Kreuz versorgt. Nachdem jetzt die Bahnstrecke wieder frei ist, werde die Reise voraussichtlich bald fortgesetzt, so ein Sprecher der Feuerwehr.