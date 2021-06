Mit "Desinfektionspack": Freizeitpark Schloss Thurn wieder offen

"Denken Sie daran, dass Sie die vorhandenen Waschgelegenheiten und Desinfektionsspender benutzen." Vor zwei Jahren hätte diese Erinnerung auch an der Tür eines OP-Saals stehen können – heutzutage ist der Satz Teil der Begrüßung für Achterbahn und Autoscooter. Denn bevor die Besucher überhaupt das Gelände des wiedereröffneten Freizeitparks Schloss Thurn betreten, werden sie von zwei Park-Mitarbeitern bereits instruiert. Nach mehr als sieben Monaten Pause hat nun auch wieder die Anlage in Heroldsbach den Betrieb aufgenommen.

Freizeitpark Schloss Thurn: Mitarbeitersuche gestaltet sich schwierig

Hier im Landkreis Forchheim packt der Inhaber noch selbst mit an. Bereits zum zweiten Mal versucht Benedikt Graf von Bentzel der Papageien-Attrappe neben dem Haupteingang die Mütze zu richten. "Schloss Thurn ist eben noch ein richtiger Familienbetrieb", sagt Graf von Bentzel stolz und grinst. Der 53-Jährige kann die Freude über die Wiedereröffnung des Parks nicht verstecken. Wenn er allerdings über die Vorbereitungszeit spricht, weicht die Euphorie für einen kurzen Moment.

"Der schwierigste Moment war, genügend Mitarbeiter zu finden. Wir haben hier Saisonarbeitskräfte, die normalerweise Ende März anfangen, zu arbeiten. Dadurch, dass wir später aufmachen, haben sich viele etwas anderes gesucht, was auch verständlich ist." Benedikt Graf von Bentzel, Inhaber Freizeitpark Schloss Thurn

Abstandslinien vor der Achterbahn

Letztlich habe Graf von Bentzel aber einen Großteil der Stammmannschaft wieder gewinnen können. Manche Mitarbeiter wurden auch umfunktioniert, da hilft der Gärtner schon einmal am Empfang aus. Dort war der Andrang am Morgen so groß, dass das Schloss Thurn bereits früher aufmachte. Unnötige Menschenmassen sollten dadurch vermieden werden, zusätzliche Kasse sollten ebenfalls zum Entzerren beitragen.

Im Parkgelände sollen weitere Abstandslinien das dichte Gedränge verhindern, zudem haben die Mitarbeitenden auf dem Parkgelände ein sogenanntes Desinfektionspack bekommen, so Graf von Bentzel. Damit würden nicht nur die Desinfektionsspender aufgefüllt, sondern auch die Oberflächen regelmäßig gereinigt.

Besucher von Hygienekonzept überzeugt

Bei den meisten Besuchern kommt das Hygienekonzept gut an. "Ich fühle mich hier sicher und bin überhaupt nicht genervt von den Maßnahmen", erklärt beispielsweise Besucherin Kerstin Hertle. Dass man beim Anstellen oder im Restaurant Masken tragen müsse, sei inzwischen schon selbstverständlich, sagt sie. Auf dem Großteil der etwa 44 Hektar großen Anlage gilt keine Maskenpflicht.

Erlebnispark halbiert Kapazität

Laut Corona-Regeln wären bis zu 7.000 Besucher auf dem Gelände erlaubt, das in etwa so groß ist wie 60 Fußballfelder. Die Kapazität im Schloss Thurn sei dennoch freiwillig halbiert worden, um größere Menschenmassen zu vermeiden, so Pressesprecherin Ann-Kathrin Andorka. Die Tickets, die vorab über den Online-Shop reserviert werden müssen, sind deshalb begrenzt. Bereits zwei Tage vor Wiedereröffnung waren rund 1.400 Eintrittskarten vergriffen. Genauso wie Kerstin Hertle haben sich deshalb auch viele Besucher gleich eine Saisonkarte gekauft.