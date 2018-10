Mit der Winterzeit kommen die Einbrecher

Am Sonntag ist Zeitumstellung. Das bedeutet: Es wird wieder eher dunkel. Mit dieser Zeitumstellung steigt aber auch wieder die Zahl der Dämmerungseinbrüche. Denn die Täter sehen schneller, wo jemand daheim ist und wo nicht.

Im Raum Landshut hat es im vorigen Winterhalbjahr eine regelrechte Einbruchserie gegeben. Die Polizei ist deswegen gewarnt und rät auch den Bürgern vorsichtig zu sein.

Eine Sache von Sekunden

Gabi Bauer von der Kriminalpolizei Landshut steht vor einem Fenster. In der Hand hält die Expertin für Einbrüche einen langen Schraubenzieher. Bei einem ungesicherten Fenster muss sie nur an der richtigen Stelle ansetzten - und kurze Zeit später springt es auf. Das hat ungefähr zehn Sekunden gedauert. Gabi Bauer rät deshalb dringend zu sicheren, abschließbaren Fenstern.

Einbruchserie im vergangenen Jahr

80 Prozent der Täter brechen über Fenster und Terassentüren ein. Vor allem nach der Zeitumstellung, wenn es eher dunkel wird, weiß der Chef der Landshuter Polizeiinspektion Helmut Eibensteiner. Vor einem Jahr hatte es im Raum Landshut eine regelrechte Einbruchsserie gegeben. Die Täter - offenbar Profis.

"Wir hatten Delikte dabei, wo man definitiv sagen kann, wo wir es mit einer reisenden Tätergruppe zu tun hatten. Wir hatten entsprechende Spuren, dass sie auch in Nordrhein-Westfalen und in der Schweiz tätig waren." Helmut Eibensteiner

Viele Bürger sind zu leichtsinnig

Heuer will die Polizei noch besser dagegenhalten. Dazu brauchen die Beamten aber auch die Hilfe der Bürger. Bayern 1-Reporter Andreas Mack setzt mit zu Stefan Scheibenzuber in den Streifenwagen. Sie fahren in eine Landshuter Wohngegend. Hier wird deutlich, wie leichtsinnig viele Menschen sind. Eingangstore stehen offen. Genauso wie Garagen mit Fahrrädern darin. Brennt in der Dämmerung kein Licht im Haus, ist das auch ein Signal: Keiner daheim. Dichtgewachsene Hecken sind ein guter Sichtschutz . Auch für Einbrecher. Beim nächsten Haus muss Scheibenzuber dann direkt Kopf schütteln:

"Wenn man die Leiter noch direkt im Garten stehen lässt und mehr oder weniger das 'Arbeitswerkzeug' freihaus liefert, dann tut sich natürlich ein Einbrecher viel leichter." Stefan Scheibenzuber

Ein Stück weiter steigt Scheibenzuber aus dem Streifenwagen, spricht mit Anwohnern. Dabei ist einer, dem schon einmal ein Verdächtiger offenbar beim Ausspähen aufgefallen ist. Auch bei einem Verdacht kann man sich getrost an die Polizei wenden, sagt Scheibenzuber. Denn so sind die Beamten schneller vor Ort, um einen Einbrecher schnappen zu können.