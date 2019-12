Mit der Bahn zum Autobauer - Neuer Halt "Ingolstadt Audi"

Der neue Bahnhof mit dem Namen "Ingolstadt Audi" liegt inmitten des Werks im Norden von Ingolstadt an der Bahnstrecke München-Ingolstadt-Nürnberg. Ronald Pofalla von der Bahn AG, Vertreter von Staatsregierung und Audi sowie Ingolstadts Oberbürgermeister Christian Lösel kamen zur offiziellen Einweihung. In Betrieb geht der neue Bahnhalt zum Fahrplanwechsel am 15. Dezember.

Mehr Bahnpendler, weniger Stau?

Audi-Mitarbeiter, aber auch alle anderen Bahnkunden können den neuen Halt nutzen, da er direkt an der neuen Busdrehscheibe Nord liegt und in den Ingolstädter Nahverkehr eingebunden ist. Weil die Straßen vor allem zum Schichtwechsel oft verstopft sind, erhoffen sich die Stadt und Audi eine Entlastung der Straßen.

In der Anfangsphase wird erwartet, dass rund 1.500 Audianer pro Tag das Angebot nutzen. Laut Audi kommen rund 10.000 Mitarbeiter als potenzielle Bahnpendler in Frage, weil sie im Einzugsgebiet der Bahnhöfe in der Region leben.

Audi subventioniert günstige Jobtickets

Bislang nutzen vergleichsweise wenige der insgesamt 45.000 Mitarbeiter im Ingolstädter Werk ein günstiges Jobticket. Um mehr Mitarbeiter zum Umstieg auf öffentliche Verkehrsmittel zu motivieren, subventioniert Audi das Ticket. Die Mitarbeiter können bis zu 50 Prozent und 300 Euro pro Jahr sparen.

Der neue Bahnhof wurde in rund eineinhalb Jahren gebaut. Die Kosten von etwa 15 Millionen Euro teilen sich Freistaat, Stadt Ingolstadt, Bahn und Audi.