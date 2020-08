31.07.2020, 18:12 Uhr Artikel mit Video-Inhalten

Mit dem SUP über die höchsten Bergseen der Anden

Das hat vor ihnen noch niemand gemacht: Mit dem SUP die höchsten Bergseen in den Anden befahren. Monatelang haben Simone Bronnhuber und Thomas Fritzmeier aus Aislingen dafür trainiert. Am Sonntag läuft ihr Abenteuer im Open-Air-Kino Dillingen.