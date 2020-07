Mit dem Rad auf Augenhöhe: Straubing hat eine Fahrradstreife

Nicht nur im Auto - seit zwei Wochen ist die Straubinger Polizei auch mit dem Fahrrad unterwegs. Die neue Fahrradstreife soll vor allem dabei helfen, die Sicht der Radfahrer zu verstehen und auf Augenhöhe mit ihnen zu sein. Außerdem können die Polizisten mit dem E-Bike dahin, wo es fürs Auto eng wird.

Hauptziel der Fahrradstreife: Weniger Unfälle

Für Moritz Lehner von der Polizei Straubing sind die Schwerpunkte der neuen Fahrradstreife: Präsenz zeigen und Falschparker und Fahrrad-Geisterfahrer ansprechen.

"Und mit denen wollen wir vor allem das Gespräch suchen, um ihnen aufzuzeigen, was wir erwarten, was gängige Regeln sind, was gefährlich ist. Unser Hauptziel ist es, Verkehrsunfälle zu senken." Moritz Lehner, Polizeihauptkommissar

Von 2014 bis 2019 stieg die Zahl der Radunfälle in Straubing um knapp fünf Prozent. Immer mehr Radfahrer sind in der Stadt unterwegs. Und sie stellen - wie es von der Polizei heißt - mittlerweile die meisten Schwerverletzten unter allen Verkehrsbeteiligten.

Aufklärungsarbeit an Schulen

Deswegen will die Polizei-Fahrradstreife auch aufklären, fährt oft an Straubinger Schulen vorbei, zeigt Vorteile des Fahrradhelms auf. Die Straubinger Radfahrer schätzen die neue Polizei-Fahrradstreife und sagen: "Mit dem Rad, das ist auch umweltfreundlich.", "Wunderschön, dass das eingeführt worden ist. In Straubing gehört viel mehr Präsenz gezeigt.", "Ich finde super, dass es das gibt. Weil an der Donau unten ist schon oft jemandem was gestohlen worden und sollten sie da gerade mal fahren, kann man nachfahren."

Weitere Aufgabe: Geisterradler stoppen

Auch die sogenannten Geisterradfahrer, die auf der falschen Straßenseite fahren und von der Polizei-Fahrradstreife aufgehalten werden, sind einsichtig - trotz Bußgeld. Präsent ist die Polizei-Fahrradstreife künftig jeden Tag im Stadtgebiet - damit das Radfahren in Straubing Spaß macht und sicher ist.