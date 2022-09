Mit dem Rad an Donau und Zusam: Der "Radelspaß" in Wertingen

Große, knorrige Birnenbäume, ganz junge Birnenbäume und dazwischen auch ein paar Apfelbäume. Der Obst- und Gartenbauverein Hirschbach-Possenried macht genau das, was den Radelspaß ausmacht: Mit einer Birnensaftprobe präsentieren sie am Wochenende die Birnenbaum-Allee und machen die Radler auf die Besonderheiten am Wegesrand aufmerksam. "Diese Birnenbaumallee ist im Landkreis Dillingen einzigartig", sagt Helga Sturm-Melber vom Obst- und Gartenbauverein.

Die Radelstrecken sind für Autos gesperrt

Nach zwei Jahren Corona-Pause veranstaltet der Regional-Verein "Donautal Aktiv" am 10. und 11. September wieder den Radelspaß. Ab Wertingen gibt es drei Strecken: Die Familienrunde (14 km), Donautal M (34 km) und Donautal L (56 km). Alle Strecken sind ausgeschildert und am Sonntag für Autos gesperrt. Es braucht keine Anmeldung, die Teilnahme ist kostenlos und einsteigen kann man auch überall entlang der Strecken.

Viele Einkehrmöglichkeiten entlang der Strecken

Der Tipp: Wenig Brotzeit und ganz viel Zeit mitbringen. Denn das Besondere beim Radelspaß ist, dass in allen Ortschaften Vereine und Gruppen Einkehrmöglichkeiten bieten. Kulinarisch gehen die Radeltouren vom Rahmfleck über Büffel-Wienerle und Ofen-Kartoffeln bis zu Eis und Kaffee. Außerdem am Wegesrand: Bogenschießen, Kirchenführungen, Ausblick ins Wiesenbrütergebiet oder zum Beispiel die Kartoffel-Ernte mit historischen Gerätschaften.

Showbühne und Gesundheitsmarkt in Wertingen

In Wertingen wartet die Zentralveranstaltung auf die Radler. Auf der großen Showbühne gibt es ganz viel Musik und Tanz – präsentiert vom Bayerischen Rundfunk. Dazu der Gesundheitsmarkt mit Wissenswertem rund um Bewegung und Freizeit sowie die kulinarische Meile. Wer es nicht erwarten kann: Schon ab Samstagnachmittag sind die Radelstrecken ausgeschildert und in Wertingen steigt die Warm-Up-Party – umsonst & draußen.

Kulturlandschaft und Gastfreundschaft im Donautal entdecken

Die drei Radelstrecken vereinen, was das schwäbische Donautal zu bieten hat: Natur und kühle Wälder, aber eben auch viel Kulturlandschaft mit Feldern, Wiesen und kleinen Dörfern. Groß ist die Gastfreundschaft entlang der Strecke. Zum Beispiel bei den Brotbackfreunden Lauterbach. Sie heizen den mehr als 300 Jahre alten Steinofen im Pfarrhof an und backen für die Radler Steinofenbrot und Kuchen. "Die Vorfreude bei uns ist groß", sagt Petra Böck von den Brotbackfreunden – bei vielen Radlern in der Region sicherlich ebenso…