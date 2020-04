Mit dem "Kontaktfenster" gegen die Vereinsamung

"Ich bin 66 Jahre alt. Ich war so aufgeregt, wie vor meinem ersten Date. Ich habe den ganzen Vormittag nur gearbeitet und gezittert. Und ich habe gedacht, ich muss mich beschäftigen, ich kann die Zeit nicht erwarten." Was Barbara Gildi so aufgeregt sein lässt, ist eigentlich ein ganz normales Fenster. Doch dahinter sitzt ihre 94-jährige Mutter, die Gildi seit Beginn der Ausgangsbeschränkungen nicht mehr besuchen durfte.

Idee: Sich nah sein, ohne sich zu gefährden

"Seit die Ausgangssperre verhängt ist, seit den Besuchsverboten im Heim, das ist die schlimmste Zeit, die ich die letzten Jahre in meinem Leben erlebt habe", so Gildi.

Um Familien, wie Barbara Gildi und ihre Mutter wieder zusammenzubringen, gibt es nun das "Kontaktfenster" im Senioren-Zentrum St. Mechthild in Waldkraiburg. Die Idee: Sich nah sein, ohne sich dabei zu gefährden.

Tochter kommt nun täglich zu Besuch

"Ich muss sagen, das war einer von meinen glücklichsten Tagen, als ich dann wirklich das erste Mal zu ihr kommen durfte und sie gesehen habe. Und wir durften sprechen und uns umarmen. Und danach war es die erste Nacht nach langer Zeit, in der ich wieder ein wenig besser geschlafen habe", erinnert sich die Waldkraiburgerin.

Seit das Fenster offen ist, kommt sie nun jeden Tag vorbei und schließt ihre Mama fest in die Arme – wenn auch nur durch die Scheibe. Immerhin reicht es, dass Mutter und Tochter sich gegenseitig sagen können, wie lieb sie sich haben.

15 Minuten darf jeder Besuch dauern

Zur Sicherheit darf auch hier jeder Besuch nur 15 Minuten dauern, besser als nichts, finden die beiden Frauen. Über Ostern wäre die Seniorin eigentlich bei ihr Tochter, weshalb ihr der Abschied heute besonders schwer fällt. "Dann schau ich ihr durchs Fenster natürlich nach, bis ich sie nicht mehr sehe, bis sie zur Tür rausgegangen ist. Und natürlich kommen dann auch die Tränen, aber es ist doch eine Erleichterung", erzählt Barbara Gildi.

Morgen steht sie wieder vor dem Kontaktfenster. Und sie wartet so lange, bis sie ihre Mama wieder richtig in die Arme schließen kann.