Mit dem Hund in die Steinzeit

Für manche Hundebesitzer ist das ein echtes Problem: Der Vierbeiner darf nicht mit ins Museum. Die Kultur bleibt auf der Strecke. Im Steinzeitmuseum in Landau an der Isar dürfen Hunde nun zweimal im Monat mit rein. Einige Tierbesitzer haben das Angebot bereits angenommen.

Hunde treffen auf Steinzeitfrau

Immer am ersten und am dritten Freitag im Monat dürfen Frauchen und Herrchen mit ihren Hunden in das Steinzeitmuseum Landau an der Isar. Für die Hunde ist der Besuch kostenlos. "Das ist schon ein tolles Angebot", sagt Gaby Hirner-Herrmann, die mit ihrer sechs Jahre alten Shih Tzu Hündin die 7.500 Jahre Steinzeitfrau Lisar bestaunt. "Für die Emilia ist es der allererste Musemsbesuch", erzählt sie. "Und für sie ist es schon was Aufregendes, sie liebt Action und Abwechslung."

"Da überlegt man sich einen Museumsbesuch wirklich, sonst verzichtet man auf einen Museumsbesuch, weil man den Hund ja nicht allein lassen will." Gaby Hirner-Herrmann, Museumsbesucherin

Ähnlich geht es Gregor Goldschmidt mit seinen beiden Pudeln Bessy und Bobby. Ohne den Hundetag im Museum hätte er die Steinzeitfrau wohl nie getroffen. "Mir gefällt dieser Gesichtsausdruck unheimlich und dieses verschmitzte Lachen", sagt er im Angesicht der in Lebensgröße rekonstruierten Steinzeitfrau. Für die Hunde sei Lisar aber keine echte Person, sondern eine Art Gegenstand.

Haushunde schon in der Jungsteinzeit

Was in anderen Museen undenkbar ist, macht in hier Sinn, erklärt Museumsarchäologin Anja Hobmeier. Das Museum will den Alltag der Steinzeitmenschen in Niederbayern vermitteln. Und dazu gehörten eben auch schon Hunde, die ersten Haustiere des Menschen. "Die Domestikation des Wolfes begann vor mindestens 30.000 Jahren", so die Expertin. In der Jungsteinzeit habe es definitiv schon Haushunde gegeben, so die Expertin. Und deshalb mache es Sinn, an ausgewählten Tagen auch Hunde mit ins Museum zu nehmen.

Hunde bislang sehr diszipliniert

Doch was ist, wenn die Hunde einmal müssen und vielleicht das Beinchen heben? Oder durch Bellen anderen Museumsbesucher stören. "Die Erfahrungen sind bis jetzt durchweg gut", so die Museumspädagogin. "Die Hunde sind bislang sehr diszipliniert. Und auch die Besitzer sind sehr vernünftig. Manche sind sich unsicher, ob ihr Hund das schafft. Die wollen dann teilweise eine Viertelstunde früher kommen zum Testen."

Nächster Hundetag im Steinzeitmuseum Landau ist am 16. September.