Mit dem Fahrrad zur IAA - aus Protest

Mit Fahrraddemos haben sie in Augsburg Erfahrung: Als Protest für mehr Natur- und Klimaschutz haben schon verschiedenste Bündnisse diese Form des Protests eingesetzt. Jetzt wollen die Aktivistinnen und Aktivisten am Samstag bis nach München radeln - mit einem bestimmten Ziel.

Klimaprotest vor der Bundestagswahl: Zukunft "nicht verheizen"

Die IAA ist die größte Messe der Automobilbranche weltweit - und den Klimaschützenden ein Dorn im Auge. "Weniger Autos und bessere Mobiliät" lautet das Motto des Bündnisses #aussteigen, das die Demonstration organisiert. Von den Protesten erhoffen sie sich, dass sie besonders angesichts der bevorstehenden Bundestagswahl Wirkung zeigen: Die nächste Bundesregierung müsse den Klimaschutz im Verkehr angehen und verhindern, dass Autokonzerne "die Zukunft nachfolgender Generationen verheize", heißt es von dem Bündnis. Deshalb wollen am Samstag über tausend Menschen demonstrieren - und zwar mit dem Rad auf der Bundesstraße.

Fahrradroute über die Autobahn nicht genehmigt

Ursprünglich sollte die Route eigentlich über die Autobahn verlaufen, doch laut Veranstalter wurden diese von den bayerischen Gerichten nicht genehmigt. Erst Anfang der Woche hatte eine Plakat-Aktion über den Münchner Zubringer-Autobahnen A96 und A8 für Aufstehen gesorgt. An insgesamt elf Standorten in Bayern starten am Samstagvormittag die Radler, in Augsburg geht es mit 8 Uhr am frühsten los. Die Polizei rechnet mit 400 Teilnehmenden.

Zum Artikel "IAA-Proteste: Brückenkletterer bleiben bis Messeende eingesperrt"

Über die Bundesstraße mit dem Fahrrad

Die Strecke führt über die Konrad-Adenauer-Allee in Richtung Freilichtbühne zur Friedbergerstraße auf die B2 nach Kissing. Weiter geht es nach Mering und Merching, die erste Pause ist um 9.55 Uhr in Steindorf geplant. Im Nachbarlandkreis führt die Route durch Luttenwang, Nattenhausen, Mammendorf, Fürstenfeldbruck, Eichenau, Pucheim, Germering und Freiham. Im Münchner Westen laufen mehrere Fahrradrouten zusammen und führen zur großen Kundgebung auf der Theresienwiese.