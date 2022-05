Mit dem Fahrrad um den Globus: Ein Unterfranke auf Weltreise

"Das ist mein Zuhause. Das ist mein ganzes Hab und Gut", sagt Marcus Grech und deutet auf sein vollbepacktes Fahrrad. Mehrere Taschen sind daran befestigt, eine Isomatte, ein Zelt und vorne im Fahrradkorb: eine Espressomaschine. Insgesamt 35 Kilo Gepäck. Der 40-Jährige macht am ersten Tag seiner Reise einen kurzen Zwischenstopp in Eltmann im Landkreis Haßberge. Hier bei seiner Oma hat er in den letzten vier Jahren gewohnt. Heute muss er sich von ihr verabschieden. Mit seinem Fahrrad will er einmal um die ganze Welt fahren.

Espressomaschine darf für Weltreisenden nicht fehlen

Marcus Grech hat zwar nur das Nötigste dabei. Trotzdem dürfen ein paar Sachen auf keinen Fall fehlen. In einer kleinen Tasche, die am Lenker befestigt ist, hat er ein paar Erinnerungsstücke eingepackt. "Ein Wichtel von meiner Cousine, ein Schlüsselanhänger mit einem Bild drauf und ein Geschenk von meiner Tante: ein Kompass", zählt Marcus Grech auf. Was auch nicht fehlen darf: Seine Espressomaschine und ein "Ohne-Wörter-Buch" mit Bildern statt Begriffen, um sich überall auf der Welt verständigen zu können. "Das sind so Kleinigkeiten, die wichtig sind. Dass man halt mental ein bisschen gefestigt ist unterwegs", sagt Grech.

Abschied von Vater fällt besonders schwer

Los ging seine Fahrrad-Weltreise in Burgkunstadt im Landkreis Lichtenfels. Dort wohnt sein Vater. Marcus Grech wollte die letzten Tage vor seiner Reise mit ihm verbringen. Der Abschied von ihm fiel dem 40-Jährigen besonders schwer. "Aber er kommt mich bald besuchen", sagt Grech. "Vielleicht radeln wir sogar eine Strecke zusammen." Vermissen wird ihn auch seine Oma. Vier Jahre lang hat er bei ihr gelebt, sich um Haushalt, Garten und Pflege gekümmert. "Für sie ist es glaube ich nicht so leicht", sagt Grech. "Aber ich muss jetzt meinen eigenen Weg gehen." Auch seine Tante lässt ihn nur schweren Herzens gehen: "Es ist ein lachendes und ein weinendes Auge. Freilich hätte ich ihn jetzt gerne noch da. Aber ich gönne es ihm wirklich von Herzen. Weil: Er liebt das Abenteuer."

Das Fernweh ist größer als das Heimweh

Lange zuhause gehalten hat es Marcus Grech noch nie. Er bezeichnet sich selbst als "Weltenbummler" und hat schonmal fünf Jahre in Thailand gelebt. Einmal ist er sogar von München nach Istanbul gelaufen – zu Fuß und ohne einen Cent in der Tasche. Sein Fernweh ist groß. "Der einzige Grund, warum ich überhaupt los gehe sind die Menschen. Ich will Menschen kennen lernen, Kulturen kennen lernen, die Welt kennen lernen", sagt Grech. Deshalb hat er den Entschluss gefasst, auf Weltreise zu gehen. Er hat seinen Job als Lagerist gekündigt und seinen Roller verkauft. Extra trainiert hat er für seine Radreise nicht. "Ich bin aber zwei Jahre lang jeden Tag mit dem Fahrrad zur Arbeit gefahren", sagt der 40-Jährige.

Sein erstes Ziel: Der Bodensee

Nach seinem Zwischenstopp in Eltmann ging es für Marcus Grech weiter nach Haßfurt. Etwa 100 Kilometer hat er an seinem ersten Tag zurückgelegt. Das erste Etappenziel ist dann der Bodensee. Dort will er seine Tante besuchen. Dann geht es weiter über Österreich und Kroatien nach Italien. Genauer gesagt: nach Sizilien – in die Heimat seines Opas. Auch dort hat er Verwandte, die er besuchen will. Danach geht es für den 40-Jährigen entweder nach Afrika oder Richtung Asien. "Das kommt drauf an, wie sich die politische Lage mit dem Ukraine-Krieg bis dahin entwickelt", sagt Marcus Grech.

"Für mich gibt es kein Ende"

Unklar ist auch, ob er Russland überhaupt bereisen kann. Der Krieg ist aber nicht die einzige Herausforderung. "Wir haben Corona. Da kann es zum Beispiel zu Visa-Problemen kommen. Oder halt ganz normale Probleme wie ein platter Reifen", sagt Grech. Darauf ist der 40-Jährige aber vorbereitet. Was er nicht weiß ist, ob er überhaupt wieder zurück nach Deutschland kommt. "Für mich gibt es eigentlich kein Ende. Es kann sein, dass ich nach einem Jahr die Schnauze voll habe und sage: Das war‘s. Vielleicht bleibe ich auch irgendwo sesshaft. Und vielleicht fahre ich auch in zehn Jahren noch um die Welt", sagt Grech.