Mit dem Fahrrad gegen Atomkraft: Demo erreicht Schwaben

Die rollende Demonstration hat am Mittwochabend Gundelfingen im schwäbischen Landkreis Dillingen erreicht. Seit dem 13. August fährt die "Anti-Atom-Radtour" für die Energiewende und das Abschalten aller Atomkraftwerke durch Süddeutschland - rund 2.400 Kilometer weit. Zwei verschiedene Routen führen jeweils im Norden und im Süden unter anderem vorbei an noch laufenden Kraftwerken und bereits abgeschalteten Reaktoren, an Atommüll-Zwischenlagern und Deponien für strahlende Abfälle sowie an Firmensitzen der Atomindustrie.

Gegen eine Renaissance der Atomkraft

Die Teilnehmenden wollen sich gegen eine mögliche Renaissance der Atomkraft stark machen. Politiker hatten angesichts der ausbleibenden Energielieferungen aus Russland einen Streckbetrieb gefordert, aber auch vorgeschlagen, dass deutsche Kernkraftwerke längerfristig weiter genutzt werden.

Atomkraft-Gegner: Endlagerfrage nicht geklärt

Raimund Kamm vom Forum "Gemeinsam gegen das Zwischenlager und für eine verantwortbare Energiepolitik" mahnte bei einem Vortrag, dass sich die Stimmung im Land derzeit drehe. Viele Bürger würden angesichts der Angst vor hohen Energiepreisen und Stromausfällen die Atomkraft als das kleinere Übel sehen. Dabei enthalte ein einzelner Castor so viel Radioaktivität, wie bei Tschernobyl freigesetzt wurde, so Kamm. Der langjährige Aktivist drängte darauf, vor allem die Endlagersuche zu forcieren. Denn in einem Zwischenlager seien die Castoren nicht wirklich sicher und könnten im Falle von terroristischen Attacken oder militärischen Angriffen unter Umständen nicht standhalten. "Wir müssen den besten Endlagerstandort nach wissenschaftlichen Kriterien finden und wenn er bei uns liegt, dann müssen wir das auch akzeptieren", sagte Kamm.

Radtour war als Feier des Atomausstiegs geplant

Eigentlich sei die Radtour als Abschlussfest geplant gewesen, um den Erfolg des Atomausstiegs zu feiern, sagten einige der Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Doch durch die Forderungen der Politik im Hinblick auf Laufzeitverlängerungen sei die Tour zuletzt wieder ein Stück weit Protest geworden. Einige Atomkraftgegner forderten Aktionen mit zivilem Ungehorsam, um der Bewegung wieder mehr öffentliche Aufmerksamkeit zu verschaffen.

Von Gundelfingen und Ulm bis nach Freiburg

Am Donnerstag fährt die Gruppe von Gundelfingen nach Ulm. Dort soll auf dem Münsterplatz eine Trommelaktion auf symbolischen Atommüllfässern stattfinden. Gestartet wurde die Tour im unterfränkischen Kahl am Main, sie endet am Samstag kommende Woche in Freiburg. 40 bis 100 Teilnehmende fahren mit, einige steigen nach einer gewissen Zeit wieder aus, andere kommen neu hinzu. Organisiert wird die Radtour von der Anti-Atom-Organisation "ausgestrahlt" sowie Initiativen und Umweltverbänden.