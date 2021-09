Mit dem Fahrrad auf der Allgäuer Käsestraße unterwegs

Von der Wiese auf den Teller, das ist die Devise der Allgäuer Käsestraße. Allein 13 Sennereien sind Teil des Netzwerks, das die regionale Wertschöpfung sichert und vermarktet. Vier neue Radtouren führen nun genau an diesen oft genossenschaftlich organisierten Traditionsbetrieben vorbei. Drei der Routen sind rund 30 Kilometer lang. Wer er sportlicher mag, wählt die Runde "Großes Käseglück" mit etwas mehr als 80 Kilometern.

Käsestraßen-Verein schildert Rundtouren aus

Mehr als zwei Jahre lang hat die Käsestraßen-Initiative an der durchgängigen Beschilderung der Rundtouren gearbeitet. Mal mehr, mal weniger bergauf und bergab geht es vorbei an beeindruckenden Aussichtspunkten, regionalen Sehenswürdigkeiten und durch schmucke Allgäuer Dörfer. Bei genussvollen Stopps im Käseladen, bei Brauereien, in Hofläden oder sogar auf Bauernhöfen kommen Touristen und Käseliebhaber, aber auch Einheimische auf ihre Kosten.

Sennern bei der Arbeit zuschauen

Oft ist es sogar möglich, den Sennern direkt bei ihrer Arbeit zuzuschauen. Auf dem Hofgut Ratzenberg bei Lindenberg zum Beispiel trennt nur eine Glasscheibe die Besucher von Tobias Bechter, der in einem großen Kessel die Milch des Allgäuer Braunviehs zu Käse verarbeitet.

Käse-Spezialität: Allgäuer Bergkäse aus Heumilch

Besonders bekannt ist das Westallgäu inzwischen für seinen Allgäuer Bergkäse. Der Käse muss mindestens vier Monate im Reifekeller liegen, um überhaupt so benannt werden zu dürfen. Die Kühe im Westallgäu bekommen darüber hinaus meist nur Gras oder Heu, also getrocknetes Gras, zu fressen. Ihre Milch nennt man deshalb auch Heumilch.

Flyer für Radtouren

Die vier neuen Radtouren beschreiben die Verantwortlichen der Initiative Allgäuer Käsestraße e.V. ausführlich in einem Flyer. Länge der Touren, Höhenmeter, Tipps für Sehenswürdigkeiten und natürlich zu den Sennereien werden erklärt. Die Flyer gibt es in den Westallgäuer Touristinfos, außerdem liegen sie auch direkt in den beteiligten Betrieben aus.