Mit dem Bussard auf Krähenjagd in Meitingen - Eine Erfolgsbilanz

Ein, zwei Schwingenschläge, und der dunkelbraune Greifvogel "Gonzo" startet lautlos in die Luft, direkt von der Hand von Falkner Leo Mandlsperger. Der Jäger macht nur einen Pfiff und Gonzo kehrt zurück auf seine Faust. Der Vogel ist ein amerikanischer Wüstenbussard, drei Jahre alt, selbst gezüchtet und eigens trainiert für Vergrämungsaktionen in Parkanlagen, erklärt der Falkner.

Gonzo fliegt sozusagen Streife im Meitinger Schlosspark. Seine Anwesenheit macht Saatkrähen klar, dass hier kein guter Platz zum Nestbauen ist. Denn Krähen suchen ab Mitte März nach einem Brutplatz, und früher war am Park neben dem Rathaus die Hölle los.

Im Park "alles verschissen"

Die Meitinger Bürger mieden den Park jahrelang, erinnert sich Achim Zwick, Leiter der Ordnungsamts, "weil alles verschissen war", alle Bänke und Wege voller Kot und Federn. Die Anwohner konnten keine Wäsche mehr hinaushängen, dazu kam das Geschrei der Vögel in den hohen Bäumen des Parks. Die Bürger machten Druck, die Gemeinde musste tätig werden.

Vertreiben ja – aber wie?

Allerdings: Saatkrähen sind streng geschützt und sehr schlau, sie zu vertreiben, ist alles andere als einfach, wie Meitingens Bürgermeister Michael Higl sich erinnert. Erst habe man die Feuerwehr beauftragt, die Nester noch vor der Eiablage herunterzuspritzen. Doch die Vögel hätten in Windeseile neue Nester gebaut. "Dann haben wir es mit der Blaskapelle probiert, mit Schreckschusspistolen, mit Habichtattrappen" – alles sei zwecklos gewesen. Die Krähen zeigten sich unbeeindruckt. Erst der Einsatz von Greifvögeln habe dann einen Effekt gebracht.

Bussard lehrt die Krähen das Fürchten

2010 startete Falkner Leo Mandlsperger die Vergrämung, also die Vertreibung, damals noch mit dem Bussard "Hugo". Der durfte – mit Genehmigung der zuständigen Behörde – dann auch die eine oder andere Krähe packen und fressen. Das machte Eindruck auf den Rest der Kolonie. Die ersten Krähen suchten das Weite und siedelten sich in einem Wäldchen nördlich des Ortes an. Weil sie dort niemanden störten, wurde der Hain quasi zum offiziellen Ausweichstandort. Dort dürfen sie bis heute in aller Ruhe brüten und ihre Jungen groß ziehen. So funktioniert das, sagt Falkner Mandlsperger.

Die Krähen ringen dem Falkner auch Bewunderung ab

Auch als Falkner habe er dazu lernen müssen, sagt Leo Mandlsperger: "Die ersten Jahre waren anstrengend, weil die Krähen haben sich immer wieder was Neues einfallen lassen und uns lächerlich gemacht. Die sind hochintelligent, die haben ihre Späher, sobald du weg bist, beginnen die mit dem Nestbau. Ich mag die auch, weil das ist immer der Abgleich zwischen uns: Wer ist der Schlauere, wer hat mehr Geduld?" Deshalb komme er jetzt zu völlig unterschiedlichen Zeiten zur Vergrämung. Doch das sei nicht der wesentliche Faktor.

Der Schlüssel: Immer mehrere Greifvögel hintereinander

Mehrere Greifvögel, vom Falken bis zum Uhu, seien schließlich nötig gewesen, um die Saatkrähen vom Park fernzuhalten. "Wenn wir mehrere Stunden da sind und immer einen anderen Vogel fliegen lassen, dann erkennen die Krähen, das sind ja fünf verschiedene, die fressen ja mal fünf, das ist ja ein schlechter Park." Erst dann hätten die Vögel den Schlosspark verlassen.

Heute sei die routinemäßige Vergrämung Routine, meint Mandlsperger, der immer im Frühling mit Gonzo auf dem Arm prüft, ob Saatkrähen erneut versuchen, Nester im Park zu bauen. Bislang geht die Strategie aber auf.

Anfragen aus vielen anderen Städten zum Meitinger Modell

Die Gemeindeverwaltung erreichen mittlerweile Anfragen aus vielen anderen krähengeplagten Städten, sagt Ordnungsamtsleiter Achim Zwick: "Die Anfragen kommen aus Schleswig-Holstein und auch aus Österreich. Die Kommunen wollen wissen, was wir für Erfahrungen mit dem Falkner haben, was der genau macht."

Der Falkner selbst hat aktuell die Beobachtung gemacht, dass heuer die Saatkrähen sehr zurückhaltend sind mit dem Nestbau. "Wir haben gesehen, dass es heuer nur halb so viel Nester gibt, an allen Kolonien, die wir betreuen, acht insgesamt in Süddeutschland. Wir sind uns sicher, dass das keine Störungen oder Krankheiten sind, wir können uns das aber noch nicht erklären - und müssen dem jetzt nachgehen."