Mit dem Büchereiausweis kostenlos Filme und Serien anschauen

Filme oder Musik zu streamen, ohne einen Cent auszugeben – dafür muss man sich nicht auf illegalen Webseiten herumtreiben. Virusfrei und gesetzeskonform läuft es bei der Internetplattform "Filmfriend" ab. Rund 3.800 Filme und Serienfolgen stehen dort auf Abruf zur Verfügung, die man bequem von zuhause aus ansehen kann. 30 Bibliotheken in Bayern stellen dafür einen Zugang.

Mit Bücherei-Ausweis Zugang zu Filmen und Serien

In Schwaben machen die Büchereien in Kempten, Sonthofen, Marktoberdorf, Neu-Ulm, Nördlingen oder Krumbach mit. Alles, was die Nutzer brauchen, ist ein Bücherei-Ausweis, mit dem sie sich anmelden.

Wie bei den großen Mitbewerbern Sky, Netflix oder Disney lassen sich Filme bei Filmfriend auch herunterladen und unterwegs nutzen. Der Streamingdienst hat aber einen großen Vorteil: "Wir speichern keine Daten der Kunden", sagt Anett Kopielski von Filmfriend.

Hitchcock-Klassiker und Dokumentationen

Star Wars oder Marvel-Blockbuster bietet das Portal zwar nicht, dafür aber Filme von Josef Hader, die mit fünf Oscars ausgezeichnete Tragik-Komödie "The Artist" oder Klassiker von Hitchcock. Die Streamingplattform setzt vor allem auf Qualität – drei eigene Kuratoren wählen die Filme aus, unter denen sich auch viele preisgekrönte Dokumentationen finden wie "Dirty Games", die Machenschaften im internationalen Spitzensport enthüllt. Oder "Brot", nach dem man unser alltägliches Lebensmittel mit anderen Augen sehen wird. Eben viele Perlen abseits des Mainstreams.

Kooperation zwischen Bücherei und Streamingdienst

"Ein tolles Angebot, das für uns finanziell nicht machbar wäre", sagt Birgit Fleiner, Leiterin der Stadtbücherei in Krumbach. Allenfalls ein paar Filme könnte die kleine Bibliothek anschaffen, aber nicht ständig aktuell bleiben. Genau das ist auch der Ansatzpunkt der Plattform. "Wir wollen gerade auch Menschen auf dem Land mitnehmen und Kultur für alle zugänglich machen", betont Anett Kopielski von Filmfriend. Doch wie finanziert sich das Angebot eigentlich?

Freistaat Bayern unterstützt Digitalisierung

In Zeiten der Pandemie nutzen immer mehr Menschen Büchereien über das Internet. Der Freistaat Bayern fördert den digitalen Umbau über die Landesstelle für das Bibliothekswesen. "Diese Gelder machen die Hälfte aus, den Rest übernimmt unsere Bücherei", sagt Fleiner.

Die Bibliotheken zahlen je nach eigener Größe und abgestimmt darauf, wie viele Nutzerinnen und Nutzer auf das Angebot zugreifen. Wer noch keinen Bücherei-Ausweis hat, muss dafür zum Beispiel in Krumbach 15 Euro pro Jahr ausgeben. Doch gerade auch für Musikliebhaber könnte das Geld gut angelegt sein.

Musik streamen mit dem Bücherei-Ausweis

Denn mit einem Bücherei-Ausweis lässt sich auch "Freegal Music" kostenlos nutzen. Über 16 Millionen Lieder kann man per App streamen – AC/DC, Mark Forster, Apache 207, Andrea Berg, Beethoven oder Depeche Mode. Zwar fällt das Angebot im Gegensatz zur Konkurrenz etwas kleiner aus, doch dafür wird der Musikgenuss nicht durch Werbung unterbrochen.

Drei Stunden dürfen Nutzer täglich streamen und das auch von unterwegs am Handy, zum Beispiel beim Joggen. Um diese Funktion zu nutzen, bittet die Konkurrenz wie Spotify oder Apple mit gut zehn Euro pro Monat zur Kasse.