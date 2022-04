Mit dem Auto im Baggersee: Unterkühlte Seniorin gerettet

Aufregung auf einem Campingplatz in Sand am Main im Landkreis Haßberge: Dort ist eine Seniorin mit ihrem Auto in einen Baggersee gefahren. Wie es vom Bayerischen Roten Kreuz heißt waren zahlreiche Einsatzkräfte des Wasserrettungsdienstes im Einsatz, die 71-jährige Frau konnte schließlich gerettet werden. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht und erlitt nach ersten Erkenntnissen eine Unterkühlung.

Augenzeugen versuchen Auto vor Versinken zu bewahren

Wie die Frau mit ihrem Pkw ins Wasser geraten ist, ist derzeit unklar – die Polizei ermittelt. Der Vorfall ereignete sich gegen 9.25 Uhr an der Uferstraße, auf dem Gelände des dortigen Campingplatzes. Augenzeugen hatten das Unglück beobachtet und entsprechend den Notruf abgesetzt. Dann gingen sie ins Wasser und versuchten, das Auto mit den Händen festzuhalten und so vor weiterem Absinken zu bewahren. Die Seniorin saß währenddessen im Auto.

Seniorin bis zum Oberkörper im Wasser

"Als wir ankamen, war das Auto rund zwei Meter mit der Vorderachse ins Wasser gerollt", beschreibt Niklas Hertlein. Er war als medizinischer Ersthelfer vor Ort und ist hauptberuflich Rettungssanitäter. Hertlein ging schließlich ebenfalls ins Wasser, um mit der 71-Jährigen zu sprechen. Das Wasser ging ihr zu diesem Zeitpunkt bereits bis zum Oberkörper. Auf Anweisung öffnete die Frau dann die Autotür und konnte vom Ersthelfer und einem Passanten ans Ufer gebracht werden.

Auto mit Seilwinde aus dem Baggersee gezogen

Anschließend musste das Auto noch mit Hilfe einer Seilwinde der Feuerwehr aus dem Wasser gezogen werden. Von den Feuerwehren Sand und Zeil waren über 30 Helferinnen und Helfer im Einsatz, außerdem waren Rettungsdienst, Notarzt und das Rote Kreuz vor Ort. Die zuständige Integrierte Leitstelle Schweinfurt hatte zudem etwa 35 Personen von umliegenden Wasserwachten alarmiert. Einige dieser Einheiten konnten aber noch auf der Anfahrt wieder abbestellt werden, weil die Frau inzwischen gerettet und niemand sonst in Gefahr war.