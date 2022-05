Mit dem 9-Euro-Ticket in die Berge – So funktioniert es

Von München aus sind die Verbindungen per Bus und Bahn in den Alpenraum sehr gut. Meist kommt man ohne Umsteigen zu den beliebten Ausflugszielen. Daniel Weickel, Tourismusleiter von Kochel am See, sieht im 9-Euro-Ticket eine Chance für seine Region. Man müsse sich darauf einstellen, dass "ein paar mehr Leute unterwegs sind" und entsprechende Maßnahmen ergreifen, könne so aber zeigen, wie praktikabel eine Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln ist.

Stoßzeiten meiden, flexibel sein, leichtes Gepäck

Die Bayerische Regiobahn, kurz BRB, betreibt zum Beispiel die Strecken Chiemgau-Inntal, das Netz Oberland rund um Tegernsee und Schliersee oder die Netze Richtung Berchtesgaden. Bei schönem Bergwetter und zu Stoßzeiten sind viele Züge auch jetzt schon voll. Diese Zeiten am besten meiden, rät BRB-Marketingleiterin Sabine Floßmann. Gerade in den Ferien könne man vermeiden, am Freitag oder Samstag zu fahren. Außerdem seien mehrere Tage Aufenthalt sinnvoll, wenn möglich.

"Ansonsten bitte mit leichtem Gepäck reisen, das ist noch ein wichtiger Tipp, denn alles, was zusätzlich Platz in den Zügen wegnimmt, ist natürlich eine Herausforderung." Sabine Floßmann, BRB

Für Fahrräder braucht man weiterhin ein separates Ticket, die so genannte Fahrrad-Tageskarte. Allerdings könnte es für das Fahrrad ohnehin eng werden: So haben Reisende immer Vorrang vor Fahrrädern, sagt Sabine Floßmann und verweist auf Kooperationspartner, bei denen man sich vor Ort Fahrräder leihen kann: "Leihen sie sich bitte ein Rad und bringen Sie es nicht selbst mit!"

Verein "Bahn zum Berg" ermuntert zu Anreise mit Bus & Bahn

Gymnasiallehrer, Familienvater und Bergsportler Nikolaus Vogl aus dem Landkreis Rosenheim ist schon lange mit den so genannten "Öffis" unterwegs. Als Vorstandsmitglied des in Österreich gegründeten Vereins "Bahn zum Berg" will er auch andere für die umwelt- und klimafreundliche Anreise zu Outdoor-Aktivitäten begeistern. In Zeiten von Stau und Parkplatzmangel sei das Auto nicht unbedingt die bequemere Alternative, sagt er und kennt die Vorteile des ÖPNV: "Die klassischen Überschreitungen sind möglich, und man ist flexibel in der Abreise."

Gute Planung und Tourenwahl abseits der bekannten Touristenziele

Wer Angst vor vollen Zügen hat, sollte unbedingt die klassischen Ziele meiden. Und eine gute Planung ist in jedem Fall hilfreich: Zug-Auslastung, Fahrpläne und Tourenvorschläge gibt es online auf den Seiten der Verkehrsbetriebe oder beim Deutschen Alpenverein.

Inspiration für Ziele abseits der allseits bekannten Pfade findet man auch auf dem neuen Portal "Zuugle.at" – eine Wortneuschöpfung aus "Zug" und "Google". Es ist ganz auf die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln ausgerichtet.

Nicht alle können gleichermaßen profitieren

Das billige Ticket könnte also für manche ein Einstieg zum Umstieg sein. Allerdings haben nicht alle in Bayern die gleichen Möglichkeiten. Nikolaus Vogl vom Verein "Bahn zum Berg" wünscht sich flächendeckende Verkehrsverbünde in Bayern, ein attraktives Angebot an öffentlichen Verkehrsmitteln und attraktive Fahrpreise: "Dass das kein Dauerangebot sein kann: 9 Euro, ein Monat, ganz Deutschland – das wissen wir alle, aber in diese Richtung."

Fest steht: Das 9-Euro-Ticket ist ein Experiment. Eines der größten Verkehrsexperimente überhaupt, sagen Mobilitätsforscher. Also warum nicht auch selbst experimentierfreudig sein und Orte entdecken, an denen man bisher einfach vorbeigerauscht ist.