Mit Crowdfunding Leben retten: Spenden finanzieren Krebstherapie

Christian Zeng ist sehr sportlich - er läuft Langstrecken und macht CrossFit. Dann wird bei ihm 2016 ein Burkitt-Lymphom entdeckt, eine der aggressivsten Krebsarten. Beim ersten Mal kann er geheilt werden. Als der Krebs 2017 zurückkommt, wird der Projektmanager wieder behandelt. Ab einem bestimmten Zeitpunkt können ihm die Ärzte jedoch nicht mehr helfen. Er galt als austherapiert.

Der 36-Jährige erzählt, dass er durch viel Glück über einen Freund auf einen Arzt aufmerksam wurde. Dieser Arzt habe den Mut gehabt, ein neues Medikament mit dem Namen "Blincyto" zu probieren. Das Medikament ist eigentlich als Immuntherapie für Leukämie zugelassen. Und aus diesem Grund übernimmt die Krankenkasse die Kosten nicht. Die Behandlung ist als Folge ein individueller Heilversuch.

600.000 Euro für die Immuntherapie

Im ersten Moment sei das ein Schock gewesen, sagt Zengs Ehefrau Stefanie Dörflinger. Das Ehepaar muss 600.000 Euro zusammenbekommen – und das in drei Wochen, denn Zeng geht es zu diesem Zeitpunkt schon sehr schlecht. "Er konnte sich im Bett teilweise nicht mal mehr aufsetzen", erzählt Dörflinger.

Zumindest einen Teil der Summe wollte Dörflinger durch Crowdfunding finanzieren: "Mir war klar, ich stelle das jetzt einfach schnell alleine auf - ich mache das ohne einen Verein oder eine Crowdfunding-Plattform, weil einfach jeder Tag zählt." Sie holt sich Unterstützung von einem Bekannten, der den Webauftritt aufsetzt, wie die Kommunikationsberaterin erklärt. "Und dann habe ich innerhalb von zwei Nächten und einem Tag eine Website erstellt."

Glaubwürdigkeit durch ausreichend Informationen erzeugen

Was ihr Mann für ein Mensch und warum die Situation so dringlich sei, will Dörflinger zeigen. "Ich gebe so viele Informationen her, dass die Menschen das Gefühl haben: 'Okay, wir können jetzt sofort spenden und müssen keine Rückfragen stellen'." Dörflinger produziert Videos auf Deutsch und Englisch, außerdem eine Facebook-Seite mit vielen Bildern ihres Mannes. Dann teilt sie alles mit Freunden.

Glaubwürdigkeit sei bei einer Crowdfunding-Kampagne das Wichtigste überhaupt, erklärt Sascha Straub von der Verbraucherzentrale Bayern. Insbesondere bei Crowdfunding für einen guten Zweck oder für einen notwendigen Zweck müssten die Hintergründe überzeugend und glaubhaft beschrieben werden. "Und das tut man am besten durch ein gutes Video, damit man alle ins Boot holt und überzeugt", sagt Straub.

Kein Spendensiegel für Crowdfunding-Projekte

Für Crowdfunding gebe es keine Spendensiegel, erklärt der Finanzexperte. Deswegen sollten Spender auf einige Merkmale achten: "Gibt's einen Austausch mit der Community, werden Fragen beantwortet? Überzeugen mich die Inhalte von der Seite?" Spender sollten sich generell über die dargestellte Problematik und Fakten zur Erkrankung informieren: Wie oft kommt sie vor? Werden zum Beispiel OP-Kosten getragen? Eine Idee sei auch, sich auf deutschen Plattformen wie etwa betterplace umzusehen, fügt Straub hinzu.

Was passiert mit dem Geld, wenn das Projekt scheitert?

Was mit dem Geld passiere, wenn das Funding-Ziel nicht erreicht werde, sei auch wichtig. Die Macher müssten ein Ziel bestimmen, das sie erreichen möchten. Der Normalfall sollte dann sein, dass das Geld zurückgegeben wird. Aber bei Spenden im sozialen Bereich könne es durchaus sein, dass im Vorfeld kommuniziert wird: Wir brauchen im Grunde genommen jeden Euro.

Gleichzeitig betont Straub, dass der Verbraucherzentrale bisher keine Betrugsfälle im Zusammenhang mit Crowdfunding bekannt seien. Dass Betrüger mit sozialer Betroffenheit arbeiteten, sei weniger der Fall. Der Grund dafür sei, dass Crowdfunding-Projekte nicht alle erfolgreich seien. Daher sei das im sozialen Bereich weniger das Problem.

Nach 13 Tagen 600.000 Euro gesammelt

600.000 Euro in kurzer Zeit durch Crowdfunding zu sammeln - die Idee von Dörflinger funktionierte. Nach nur 13 Tagen war der gesamte Betrag zusammengekommen und sogar noch mehr, als sie gebraucht hätten. Beide schätzen, dass etwa 30.000 Menschen gespendet haben. Dörflinger erzählt: "Als ich den ersten Betrag über drei Euro gesehen habe, musste ich vor Rührung weinen. Ein Mensch hatte vielleicht nicht mehr oder dachte, diese drei Euro hat er jetzt zur Verfügung und die gibt er her."

Auch viele Vereine und viele Firmen seien aktiv geworden, hätten Benefizkonzerte veranstaltet oder die Weihnachtsfeier ausfallen lassen und das Budget dafür gespendet. "Also, es war komplett überwältigend. Da waren viele kleine Beträge, aber auch tatsächlich viele große Beträge dabei", sagt die Kommunikationsberaterin.

Restliches Geld soll anderen Krebspatienten helfen

Für Zeng sei die Unterstützung der vielen Menschen auch im Kopf total wichtig, sagt er. "Ich bedanke mich auch immer heute pauschal bei Leuten, auch wenn ich gar nicht so genau weiß, ob oder was sie was gemacht hat." Es sei so viel gewesen, was er nicht gemerkt oder nicht gesehen habe. Es habe auch nur geklappt, weil die Crowd eine große Menge von Leuten sei. "Und die funktioniert eben nur mit vielen kleinen Beiträgen zusammen."

Zeng ist heute krebsfrei. Das Ehepaar gründete mit dem restlichen Geld einen Stiftungsfonds. Damit unterstützen sie die Entwicklung und Forschung von Medikamenten gegen das Burkitt-Lymphom. Denn von der Hilfe der vielen Menschen sollen auch andere profitieren.