Mit Corona in der Disco: Behörden in Regen ermitteln

Im Fall einer positiv auf Corona getesteten Person, die Samstagnacht in der vollbesetzten Diskothek "Tenne" in Patersdorf gefeiert hat, ermitteln jetzt Landrats- und Gesundheitsamt. Die Frage ist, wie es überhaupt zu dem Fall kommen konnte, sagt Heiko Langer, der Pressesprecher des Landratsamtes Regen dem BR. Denn der Zutritt zur Disco war, wie bei allen Cluböffnungen an diesem Wochenende, nur Personen erlaubt, die geimpft, genesen oder mit einem negativen PCR-Test ausgestattet waren.

Landratsamt: Diskobesucher war ungeimpft

Bei der betreffenden Person, die laut Heiko Langer ungeimpft war, hat nach dem Diskobesuch ein PCR-Test positiv angeschlagen. Ob es sich um einen Mann oder eine Frau handelt, sagt das Amt nicht. Unklar ist momentan, ob die infizierte Person bei den Kontrollen am Eingang einfach "durchgerutscht" ist.

400 Feiernde in der Diskothek "Tenne"

Der Andrang war laut Langer am Samstagabend groß: Rund 400 Menschen sollen in der "Tenne" gefeiert haben. Ermittelt wird auch, ob die Kontrollen streng genug waren. Denkbar wäre zum Beispiel, dass die betreffende Person zwar einen PCR-Test gemacht, aber das Ergebnis, das oft erst nach zwei Tagen kommt, nicht abgewartet hat. All das ist aber Gegenstand der Nachermittlungen des Gesundheitsamts, das erst Auskunft geben will, wenn die Sache aufgeklärt ist.

Keine Quarantäne für alle Besucher der Disco

Zunächst hatte man sich auf die Ermittlung der unmittelbaren Kontaktpersonen konzentriert, die in Quarantäne sind und sich testen lassen müssen. Im Raum stand zunächst sogar, dass alle 400 Diskobesucher des Abends in Quarantäne müssen. Hier hat sich das Gesundheitsamt aber nach einer Ortsbesichtigung dagegen entschieden, so Landratsamtssprecher Langer, weil die "Tenne" über eine Lüftungsanlage verfügt.

Jeder Diskobesucher musste an besagtem Abend offenbar auch einen Zettel ausfüllen und Angaben zum 3G-Status machen. Auch das wird momentan noch genauer überprüft.

Zum Artikel: Massive Lockerungen für Veranstaltungen mit 2G oder 3G plus

Landratsamt ruft zu Coronatests auf

Das Landratsamt Regen ruft unabhängig davon alle Menschen, die in der Nacht von Samstag auf Sonntag in der "Tenne" waren, dazu auf, in den nächsten 14 Tagen auf Krankheitsanzeichen zu achten: vor allem auf typische Coronasymptome, wie erhöhte Körpertemperatur, Husten, Schnupfen oder Atemwegserkrankungen. Wer Symptome bei sich feststellt, muss sich umgehend selbst isolieren und einen PCR-Test machen lassen. Auch unabhängig von Symptomen sollen sich Besucher nach fünf Tagen, idealerweise am Donnerstag testen lassen, um mögliche Infektionsketten früh zu unterbrechen.