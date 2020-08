Mit Corona auf Geburtstagsfeier: Über 100 Personen in Quarantäne

Wegen eines bestätigten Corona-Falls in Bodenwöhr im Landkreis Schwandorf stehen jetzt 120 Kontaktpersonen unter Quarantäne. Das meldet das Schwandorfer Landratsamt.

20 Kontakte im Alltag, 100 Kontakte auf Feier

Einem Bericht der "Mittelbayerischen Zeitung" zufolge war der Betroffene am vorigen Freitag Gast einer Geburtstagsfeier mit 100 Gästen auf einem Sportgelände in Bodenwöhr. Die übrigen 20 Personen sind Kontaktpersonen aus dem Alltag des Mannes.

Testergebnis erst nach der Feier

Der Zeitung zufolge war der Mann am vorigen Donnerstag von einer Urlaubsreise aus Italien zurückgekehrt und hatte sich an der Grenze testen lassen. Die Nachricht, dass der Test positiv war, erhielt der Mann aber erst am Sonntagmorgen – nachdem er als Gast auf der großen Geburtstagsfeier war.