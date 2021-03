Mit Comics, Kippen-Kästen und Dog-Stations gegen Müll im Wald

Sankt Englmar: Mit bayerischen Comics dem Müllproblem vorbeugen

In Sankt Englmar im Landkreis Straubing-Bogen hat man sich daher etwas Besonderes einfallen lassen: Mit lustigen, bayerischen Comics versucht man hier, den Touristen die geltenden Regeln im Wald spielerisch näher zu bringen. Astrid Piermeier von der Tourist-Information hat sich für die Comics die sogenannte "Wander-Wally" ausgedacht und aufgezeichnet. Unter der ersten Comic-Figur steht: "Deandl, wennst zum Biesln a Packe Tempo brauchst, dann hods im Hoiz drausdn NIX verlorn." Eine andere "Wander-Wally" blickt verzweifelt und traurig – sie steht neben einem Hundehaufen in der Natur. "Wir haben überall Hundekotbeutel, das muss nicht sein und vor allem muss es nicht sein, dass man es auf dem Wanderweg liegen lässt", so Piermeier, die mit den Zeichnungen die Regeln vermitteln will. Die dritte Skizze der "Wander-Wally" erinnert an Super-Woman: Sie fliegt den Müllbeutel weg aus dem Wandergebiet. "Sie schaut sehr entschlossen, aber auch grantig, weil sie sich über den Müll ärgert", so Piermeier.

Mit Comics spielerisch Regeln vermitteln

Die Comics sollen im Internet verbreitet werden, aber auch auf Flyer gedruckt und als Schilder bei den Wanderwegen aufgestellt werden. Mit den Comics will man dem ernsten Thema "Verhaltensregeln im Wald" die Schärfe nehmen:

"Nicht oberlehrerhaft mit dem erhobenen Zeigefinger auf Schuldige deuten, sondern Regeln spielerisch vermitteln." Astrid Piermeier, Tourist-Information Sankt Englmar

Mit den Comics sollen die Besucher lernen, wie man sich in der Natur zu benehmen hat: Keinen Müll hinterlassen, Ruhe bewahren, keine laute Musik spielen, sensible Bereiche meiden. "Dass man sich so verhält, als wäre man nicht da gewesen", so Piermeier.