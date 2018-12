Wie ein Polizeisprecher am Donnerstag sagte, hatte ein Anwohner am Mittwoch versucht, in einem Nebengebäude mit Buttersäure Ungeziefer zu vertreiben. Die Dämpfe der übelriechenden Chemikalie drangen am Abend ins Wohnhaus der Familie.

Um welche Art von Ungeziefer es sich handelte und ob die Maßnahme zumindest in dieser Hinsicht erfolgreich war, blieb offen.