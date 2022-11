Mit Bollerwagen und Hilfsbereitschaft unterwegs für Obdachlose

Sie ziehen jeden zweiten Donnerstag bepackt mit Lebensmitteln, Hygieneartikeln und einer großen Portion Idealismus am Nürnberger Hauptbahnhof los. Die "Bollerwagencrew" aus Lauf unterstütz seit Anfang 2019 Obdachlose in Nürnberg. Das Engagement dieser Privatinitiative ist während der Corona–Pandemie und in Zeiten der Inflation wichtiger denn je.

Bedürftigen Menschen aus Dankbarkeit helfen

Vor acht Jahren wurde bei der bis dahin fitten Läuferin Ramona Tröger Krebs diagnostiziert. Während dieser schwierigen Zeit erfuhr sie so viel Hilfsbereitschaft, dass sie das jetzt gerne weitergeben will. Zunächst half sie Obdachlosen in Lauf. Als sie sah, wie viele Obdachlose in der benachbarten Großstadt Nürnberg auf der Straße leben, weitete sie ihre Hilfsaktion aus.

Tröger knüpfte Kontakte zur Nürnberger Obdachlosenhilfe und fand in Jürgen Kamm einen engagierten Mitstreiter. Anfang 2019 zogen sie dann zum ersten Mal mit ihrem Bollerwagen los und verteilten Lebensmittel an Obdachlose. Diese Spenden hatten sie von Freunden und Bekannten geschenkt bekommen oder selbst gekauft.

Boom durch eigene Gruppe in Sozialen Netzwerken

Im Laufe der Zeit kamen immer mehr freiwillige Helfer hinzu. Den Durchbruch schaffte die private Hilfsinitiative als sie im November 2019 eine Facebook–Gruppe gründete. Ihr gehören inzwischen mehr als 700 Menschen an. Viele unterstützen die Initiative mit Sach- und Geldspenden.

Anfangs hätte die "Bollerwagencrew" pro Tour durch die Nürnberger Innenstadt im Durchschnitt etwa 15 Obdachlose versorgt. Inzwischen seien es manchmal bis zu 100, erzählt Ramona Tröger. Denn die Corona–Pandemie und jetzt die Preissteigerungen durch die Inflation, hätten die Armut verschärft.

Mit geschultem Auge Bedarf erkennen

Bei den Hilfsaktionen konzentrieren sich die Mitstreitenden nicht nur auf die Obdachlosen auf der Straße. Inzwischen erkennen ihre geschulten Augen, wer bedürftig ist. Immer öfter erleben sie während ihrer Touren, wie auf den ersten Blick gut gekleidete Menschen die Abfalleimer in der Nürnberger Innenstadt nach Essensresten oder Pfandflaschen durchwühlen. Dann sprechen sie auch diese Menschen an und helfen ihnen mit Spenden aus ihrem Bollerwagen.

Das soll ihnen ein bisschen Hoffnung und Würde zurückgeben, sagt Ramona Tröger. Nach den Gründen für die Hilfsbedürftigkeit wird niemand gefragt. Auch wegeschickt werde keiner, sagt Anja Geier. Von ihrer Arbeit beim Jugendamt kennt sie viele tragische Schicksale. Was im Bollerwagen drin ist, wird jedes Mal restlos verteilt. Am vergangenen Donnerstag war es der Inhalt von sechs prall gefüllten Bollerwagen für über 30 Hilfsbedürftige.

Vorbereitung auf den möglicherweise harten Winter

An Sachspenden mangelt es momentan nicht. Die Unterstützer der Bollerwagencrew aus Lauf, zu denen inzwischen auch immer mehr Unternehmen und Kirchengemeinden aus der Region gehören, spenden für die bevorstehende große Weihnachtsverteilung in Nürnberg.

Zum Artikel: Steinmeier warnt vor Wohnungslosigkeit durch steigende Preise

Zur Zeit bereitet sich die Initiative intensiv auf den bevorstehenden Winter vor. Dafür sammeln die Initiatoren jetzt vermehrt Spenden und versuchen, diese auch zwischenzulagern. Zu den Lebensmitteln und Hygieneartikeln kommen dann auch noch Decken, Kleidung und Schlafsäcke. Doch der Lagerplatz ist knapp. Dafür wünschen sich die Helfenden Hilfe.