Mit Bollerwagen auf Platte: Obdachlosenhilfe in Nürnberg

Es ist Sonntagnachmittag in der Nürnberger Innenstadt. Die Einkaufsstraße ist voll, viele Menschen genießen das sonnige Wetter. Im Gewimmel sind auch Mike Schlager und die anderen Ehrenamtlichen vom Verein Heinzelmännchen unterwegs. Sie haben Bollerwagen dabei. Darin Kaffee, Tee, warme Kleidung, Lebensmittel, Duschgel. Alles finanziert aus Spenden. Mike Schlager und die anderen wollen die Sachen gleich an Obdachlose verteilen. "Das ist auch ein bisschen Mundpropaganda. Also wenn da einer merkt, hoppla die sind jetzt da, dann geht das wie ein Lauffeuer durch die Altstadt. Also jetzt geht’s dann ratz fatz."

Zuhören und auch einfach mal ein paar nette Worte wechseln

In einem Zugang zur U-Bahn liegt ein Mann am Boden, eingewickelt in einen Schlafsack. Mike Schlager spricht ihn an: "Kollege, was brauchst Du? Wie geht`s Dir, alles ok?" Der Obdachlose ist erstmal verstört und verwundert darüber, dass jemand mit ihm sprechen will. Als er erkennt, wer vor ihm steht, fasst er Vertrauen. Viele der Obdachlosen kennen den Verein Heinzelmännchen, haben die Gesichter der Ehrenamtlichen schon oft gesehen. Schlager lässt ihm eine Tüte mit Lebensmitteln da. Darin Dosensuppen, andere Konserven und Brötchen. Ein paar Meter weiter, am Rand der Lorenzkirche: Zwei weitere Männer, die auf dem Boden schlafen. Mike Schlager ist oft der erste, der die Obdachlosen anspricht. Sie merken, dass er sich um sie sorgt und sie kennt. Er versucht immer freundlich und vor allem respektvoll zu sein. Es fällt ihm schwer zu sehen, dass Menschen so leben müssen. "Ich habe oft ein schlechtes Gewissen, dass es mir oder uns so gut geht. Aber das musst Du ein Stück weit ausblenden. Wir tun unser Möglichstes, dass es ihnen ein paar Stunden mal besser geht. Wir haben jetzt erst einen Todesfall gehabt, den ersten. Da hat es uns die ganze Zeit schon vor gegraust."

Viele Passanten schauen weg, kümmern sich nicht um das Leid

Schlager sagt immer, es sei nicht viel, was sie tun können, aber sie würden versuchen den Obdachlosen zu helfen, wie es ihnen möglich ist. Für ihn gehört das zum Leben dazu. "Wir sind alle nicht lange auf diesem Planeten, da sollten wir vielmehr auf unsere Mitmenschen achten. Und wenn ich da was leisten kann, dann tue ich das gern." Er und die anderen Helfer hören zu. Sie wollen wissen, was die Menschen brauchen, die auf der Straße leben. Beim nächsten Besuch werden sie dann etwa einen Rucksack oder eine Iso-Matte mitbringen. Was eben von den einzelnen Obdachlosen so benötigt wird.

Alkohol und Drogen, der Absturz kann schnell gehen

Schlager kann sich in die Lage der Obdachlosen hineinversetzen. Das hängt vor allem mit seiner eigenen Geschichte zusammen. Gerade verteilt er in der Nähe vom Hauptbahnhof zwei Schlafsäcke an Männer, die schon seit Jahren auf der Straße sind. Er hat ein paar nette Worte für sie, macht auch mal einen Spaß, um sie aufzuheitern. "Sonst redet ja kaum einer mit ihnen, alle schauen nur auf sie herab", sagt er. In seinen Gedanken ist der Ehrenamtliche dann oft bei seiner eigenen Vergangenheit. Schlager hat schon viele Tiefpunkte in seinem Leben durchgemacht. "Ich sehe da immer den kleinen Mike selber sitzen, der halt aus der Sucht kommt, also Alkohol. Ich bin seit 26 Jahren trocken und ich hatte immer diese helfenden Hände, Gott sei Dank. Sonst würde ich, wenn ich überhaupt noch leben würde, auch hier sitzen."

Eigene Vergangenheit hilft, anderen zu helfen

Daggi ist auch im Helferteam. In ihrem Rucksack hat sie Zahnpasta und andere Hygieneartikel für die Obdachlosen dabei. Sie ist Mike Schlagers Frau. Als er damals am Boden war, ist sie bei ihm geblieben, hat von ihm eingefordert, sein Leben in den Griff zu kriegen. "Wenn ich gegangen wäre, hätte es passieren können, dass er auf nichts mehr Bock gehabt hätte, Drogen und Alkohol verfallen wäre. Das geht echt schnell." Ihre gemeinsame Vergangenheit motiviert Mike Schlager und Daggi zu helfen. In zwei Wochen werden sie gemeinsam mit den anderen aus dem Verein Heinzelmännchen für OHA e.V. wiederkommen.