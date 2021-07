Mit Blumen für die Biogas-Anlage gegen den Klimawandel

Düngen, ernten und neben Biomasse auch noch für Biodiversität sorgen – das alles gelingt 40 Bäuerinnen und Bauern im Landkreis Rhön-Grabfeld im Rahmen des Projekts "Biogas-Blühflächen".

"Da denkt ja keiner dran, dass da so viele Arten sind." Wildbiologe Dr. Klaus Mandery

Mandery begleitet das seit fünf Jahren laufende Projekt. In nur einer Viertelstunde findet er gut 250 Insektenarten in seinem Sammelnetz. Für Blaukehlchen, Dorngrasmücken, Rebhühner und viele weitere Arten der freien Agrarlandschaft sind die Blühflächen eine Art ökologische Rettungsinsel.

Blühflächen als Alternative zum Mais

Abgesehen von diesem Sommer ist es in der Gegend um Bad-Königshofen so trocken wie in Jordanien. Margit Ziegler, die Kreisbäuerin des Bayerischen Bauernverbands und ihre Mitstreiter der Biogasgemeinschaft "Agrokraft" sehen durch die Klimakrise ihre Existenz massiv bedroht. Auch nach dem vielen Regen in diesem Jahr ist es auf ihren Feldern staubtrocken nach der Getreideernte. Dass ihr Mais für die Biogasgewinnung heuer besser dasteht als in den letzten Jahren, tröstet sie nicht. Die Klimakrise halte an, und das Artensterben auch. Die Bäuerin weiß: Der Mais bringt für die Artenvielfalt nichts. Also ersetzen sie seit fünf Jahren Biogas-Mais auf inzwischen 120 Hektar durch mehrjährige Blühflächen, die gut mit Trockenstress klarkommen und die sie im August ernten und mit Biogas-Gülle düngen können.

Nutzen und schützen – das funktioniert

Die Blühmischungen aus 30 verschiedenen Pflanzenarten heißen "Veitshöchheimer Hanfmix" weil im ersten Jahr der hoch aufschießende Hanf besonders viel Biomasse liefert. Cornelia Marzini von der Bayerischen Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau hat über Jahre zusammen mit dem Institut für Bienenforschung den passenden Pflanzenmix entwickelt, der beides leistet: Biomasse plus Biodiversität. Und es funktioniert. Das belegt der Biologe und Leiter des in Ebern ansässigen Instituts für Biodiversitätsinformation, Dr. Klaus Mandery. Mit Fernglas, Lupe, Käscher und motorisiertem Insektensauger forschen er und seine Mitarbeiter in den Blühflächen. Sie zählen auch Regenwürmer.

Blühflächen statt Maisfelder

Zehnmal mehr als in Maisäckern sind es nach Angaben des Forschers. Und das hat einen weitreichenden ökologischen Vorteil für die Gesellschaft: Auf den Blühflächen dringt Starkregen leichter in den belebten intensiv durchwurzelten Boden. Dort bildet sich Humus und Kohlenstoff wird gebunden. Die positiven Effekte der Blühflächen überzeugten kürzlich auch beim Bundeswettbewerb für insektenfreundliche Landwirtschaft.

Auszeichnung für Projekt

Im Rahmen dieses Wettbewerbs zeichnete das Bundeslandwirtschaftsministerium die Biogas Blühfelder Rhön-Grabfeld in der Kategorie "Kooperation" aus. Es sei ein gelungenes Beispiel dafür, wie konventionelle Landwirtschaft und Naturschutz in Einklang gebracht werden können, schreibt das Ministerium zur Begründung.

Gelungene Allianz von Naturschutz und Bauernverband

Die 40 konventionellen Biogas-Bäuerinnen und –Bauern vom Projekt "Biomasse plus Biodiversität" im Rhön-Grabfeld bekommen sowohl vom Bund Naturschutz als auch vom Bayerischen Bauernverband Unterstützung. Das ist eher ungewöhnlich und überzeugte wiederum auch die Verantwortlichen des Bayerischen Naturschutzfonds. Sie zahlen den Landwirten 500 Euro je Hektar. Das ist die Summe, die Biogasbauern mit Blühpflanzen je Hektar weniger erlösen als mit Mais. Allerdings endet diese Finanzierung 2024. Dann müsse der Staat helfen, meint Margit Ziegler. Mais bringt in der Biogasanlage einen wesentlich höheren Methan-Ertrag. Aber die mehrjährigen Blühmischungen bringen nachweislich einen enormen Schub für die Artenvielfalt, obwohl sie jährlich geerntet und gedüngt werden. Noch gibt es keine dauerhafte staatliche Förderung durch das Bayerische Landwirtschaftsministerium. Margit Ziegler hält die aber für unverzichtbar:

"Wenn die staatliche Förderung nicht kommt, verschwinden diese Blühflächen wieder aus der Landschaft." Landwirtin Margit Ziegler