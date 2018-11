Mit Blaulicht und Martinshorn zum Kreißsaal

Was für ein Albtraum: Eine hochschwangere Frau sitzt mit starken Wehen auf dem Beifahrersitz, ihr Ehemann will sie so schnell wie möglich ins Krankenhaus bringen, aber auf der Straße geht kaum was voran, sie stehen im Stau. So geschehen am Freitagnachmittag in Bamberg.

Das Paar hatte schon das Schlimmste befürchtet und sich auf eine Blitzgeburt im Auto eingestellt, da kam ein Polizeiauto gerade recht: An einer Ampel sprach der 35-jährige Fahrer die Beamten im Wagen an, die wiederum reagierten sofort: Sie schalteten Blaulicht und Martinshorn ein und machten damit den Weg frei für die werdende Mutter - bis vor die Tür des Krankenhauses.

Eine spektakuläre Aktion mit gutem Ausgang: Letztlich sei alles positiv verlaufen, teilte eine Sprecherin der Bamberger Polizei später mit. Die Eltern freilich hatten sich das freudige Ereignis bestimmt weniger aufregend vorgestellt.