Mit "Berg"-Erfahrung: Bewirtung fürs Volksfest in Hof gesichert

Eine traditionsreiche Schaustellerfamilie aus Fürth übernimmt kurzfristig die Bewirtung auf dem Hofer Volksfest Ende Juli. Das hat die Stadt Hof bekannt gegeben. Sie verpflichtete Patrick Ulrich, der gastronomische Erfahrungen auf Großveranstaltungen wie der Fürther Kirchweih und der Erlanger Bergkirchweih vorweisen könne. Dem Hofer Volksfest sei die Familie Ulrich seit mehr als 80 Jahren verbunden, Patrick Ulrich selbst habe hier bereits einen Stand mit Crêpes und Baguette betrieben.

Stadt Hof misstraut dem Festwirt Mörz

Ulrich springt kurzfristig ein, weil die Stadt vor einigen Tagen den Vertrag mit dem Wirt Jochen Mörz aufgrund "erheblicher Zweifel" aufgelöst hat. Der Allgäuer Mörz hatte im April erstmals einen Vertrag für das Hofer Volksfest unterschrieben. Erste Bedenken waren in Hof aufgetaucht, als Ende Mai bekannt wurde, dass Mörz kurzfristig den Betrieb von mehreren Festzelten in Bayern absagte – unter anderem in Bayreuth.

Zu kurzfristig: Absage von Fränkischen Volksfestwirten

Die Hofer Oberbürgermeisterin Eva Döhla (SPD) hätte als Ersatz für Mörz gerne wieder die langjährigen Hofer Volksfestwirte verpflichtet. Doch die "Fränkische Volksfestwirt GmbH" – eine Gruppe aus sechs Freunden, die eigentlich in anderen Berufen arbeiten – hat abgesagt: Aufgrund der Kürze der Zeit sei eine für die Qualitätsansprüche der "Fränkische Volksfestwirt GmbH" annehmbare Lösung nicht mehr umsetzbar gewesen, teilt Sprecher Björn Pausch mit.

Die Gruppe hatte vor einigen Jahren sehr erfolgreich ein neues Konzept für das Hofer Volksfest entwickelt. Dieses Jahr war sie aber im Frühjahr trotzdem an der Ausschreibung der Stadt gescheitert. Denn pandemiebedingt wollte die "Fränkische Volksfestwirt GmbH" die Bewirtung nicht in einem großen Zelt, sondern in einem Biergarten betreiben. Dieses Konzept hatte die Stadt abgelehnt. Ob der nun verpflichtete Wirt Patrick Ulrich ein Zelt oder einen Biergarten für das am 29. Juli beginnende Volksfest organisiert, steht nach Angaben der Stadt Hof noch nicht fest.