Mit Auto überschlagen: 71-Jähriger stirbt bei Unfall

Weil ein 42-Jähriger mit seinem Auto die Vorfahrt missachtet hat, ist ein 71-jähriger Autofahrer bei Freystadt (Lkr. Neumarkt in der Oberpfalz) tödlich verletzt worden. Sein Auto habe sich von der Wucht des Aufpralls überschlagen, teilte die Polizei am Dienstagabend mit. Der 71-Jährige sei noch an der Unfallstelle gestorben, sein 24-jähriger Beifahrer sei mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden.

Gutachter wurde eingeschaltet

Der 42-Jährige hatte den Angaben der Polizei zufolge mit seinem Wagen die Kreisstraße auf Höhe des Ortsteils Forchheim überquert, dabei die Vorfahrt missachtet und so den Zusammenprall verursacht. Durch die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth wurde ein Gutachter hinzugezogen, außerdem wurden die Fahrzeuge sichergestellt. Die Unfallstelle war längere Zeit gesperrt.