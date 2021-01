vor 32 Minuten Artikel mit Audio-Inhalten

Mit Auto ins Schaufenster: Überfall auf Juwelier in Bamberg

Unbekannte haben in Bamberg einen Juwelierladen ausgeraubt. Die Täter waren mit einem gestohlenem BMW in das Schaufenster des Geschäfts gefahren. Die Polizei fahndet jetzt nach drei Männern. Für den Juwelier war es der dritte Überfall in fünf Jahren.