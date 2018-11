Mit Auto in Schaufenster gefahren: Blitzeinbruch in Cham

Unbekannte Täter sind heute Morgen gegen 5 Uhr in ein Mode- und Schmuckgeschäft in Cham eingebrochen. Sie fuhren mit ihrem Auto direkt in die Schaufensterauslage. Wie die Polizei mitteilt, erbeuteten sie Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro.

Der Lärm schreckte Anwohner auf

Mehrere Anwohner sind durch den Lärm des zerspringenden Schaufensters aufgewacht. Sie haben die Polizei angerufen. Laut Zeugenaussagen waren es zwei oder drei maskierte Täter. Das verwendete Fahrzeug war hell lackiert und nach dem Einbruch noch fahrtauglich. Die Einbrecher flohen damit in eine unbekannte Richtung.

Fahndung über die Landesgrenze hinaus

Der filmreife Einbruch ging offenbar so schnell, dass die Täter einige Schmuckstücke in der Eile vor dem Geschäft verloren und liegen gelassen haben. Die Polizei hat die Fahndung mittlerweile grenzüberschreitend nach Tschechien ausgedehnt. Die Kripo hat den Fall übernommen.