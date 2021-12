Mit Audioguide auf den Spuren des jüdischen Lebens in Maßbach

Das Fränkische Theater Schloss Maßbach im Landkreis Bad Kissingen hat einen Audioguide über das jüdische Leben in der unterfränkischen Gemeinde erstellt. Mit dem Guide kann man durch Maßbach spazieren und an neun Stationen Orte und Geschichten des einstigen jüdischen Lebens in Maßbach entdecken. Die Geschichten werden von den Theaterpädagoginnen Dorothee Höhn und Mara Wengel erzählt.

Eine Reise durch jüdische Orte

Die Hörer erfahren zum Beispiel etwas über noch vorhandene jüdische Orte wie den jüdischen Friedhof und die Synagoge. Außerdem zeichnen die Geschichten eine Vorstellung von der Schule, der Mikwe oder der jüdischen Metzgerei, die heute nicht mehr existieren. Den Abschluss Audio-Tour bildet das Schloss Maßbach, in dem sich nach Kriegsende Überlebende der Shoa auf das Leben in einem Kibbuz in Israel vorbereiteten.

Fiktive Tagebuchnotizen eines jüdischen Mädchens

Um sich das damalige Leben noch plastischer vorstellen zu können, haben die Audioguide-Macher fiktive Tagebuchnotizen des erfundenen jüdischen Mädchens Esther eingebaut. "Beginnend im Jahr 1931 begleiten die Hörer ihre Schwärmereien und Enttäuschungen bis zu ihren Erlebnissen in der Pogromnacht 1938 und ihrer Flucht aus Maßbach", heißt es vom Theater Schloss Maßbach. Die Audio-Tour beginnt am Maßbacher Rathaus und dauert etwa eine Stunde.