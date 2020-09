Mit "Atom-Klo" gegen die Endlager-Suche

Atomkraftgegner haben mit einer Ausstellung in Weiden auf die Endlagersuche in Deutschland und ihre Auswirkungen auf die Region aufmerksam gemacht. Das Bündnis "ausgestrahlt" stellte dazu am Freitag in Zusammenarbeit mit der BI gegen atomare Anlagen Weiden-Neustadt ein "Atom-Klo" auf dem Schlörplatz auf.

Dixi-Klo auf Deutschland-Tour

Das umgestaltete und umgebaute Dixi-Klo hält Informationen bereit über die Endlagersuche. Die Ausstellung war seit 31. August schon in Hamburg, Nürnberg und in mehreren anderen Städten in Deutschland zu sehen.

Oberpfälzer Wald möglicher Endlager-Standort

Am 28. September will der Bund eine Liste vorlegen mit potenziellen Standorten für ein Atom-Endlager in Deutschland. Mit hoher Wahrscheinlichkeit stehen auch das Fichtelgebirge, der Oberpfälzer Wald oder auch Saldenburg mit auf der Liste, vermuten Geologie-Experten. Das "Atom-Klo" wird bis Ende September auch noch in weiteren Städten zu sehen sein, unter anderem in Kiel, Lüneburg und Brandenburg.