Mit Akku bergauf: Wandern mit Exoskelett

Mit den E-Bikes hat vor vielen Jahren ein Trend begonnen, der mittlerweile zum Alltag geworden ist. Auch in den Bergen biken viele Menschen mit Motor und Akku. Die Technisierung geht aber noch weiter: So gibt es bereits Tourenski mit einer motorbetriebenen Aufstiegshilfe sowie eine E-Wanderhose mit integriertem Motor.

Ähnlich funktioniert auch ein Exoskelett. Einen solchen High-Tech-Stützapparat für den Körper oder die Beine kann man unter anderem zum Wandern nutzen, um leichter bergauf und bergab zu laufen oder um längere Strecken mit weniger Anstrengung zurückzulegen. Für Menschen mit Einschränkungen kann das eine hilfreiche Unterstützung sein.

Wandern mit Handicap möglich

Deshalb hat Martin Ebner heuer den IM-Punkt in Muggendorf in der Fränkischen Schweiz eröffnet. In diesem Inclusion-Meeting-Point berät und begleitet er Menschen, die trotz Handicap gerne in der Natur wandern möchten. Neben einem geländegängigen Rollstuhl, für den er bereits eine Auszeichnung erhalten hat, verleiht er auch Exoskelette.

Diese Stützapparate wiegen rund zwei Kilo und lassen sich mit einem Hüft- und zwei Beingurten leicht anlegen. Dazwischen sind zwei motorbetriebene Metallarme befestigt, die die Oberschenkel beim Gehen unterstützen sollen. An beiden Seiten des Hüftgurts sitzt ein Regler für die verschiedenen Unterstützungsstufen.

Selbstversuch im Wiesenttal

Für einen Selbstversuch starte ich mit Martin Ebner zu einer Wanderung oberhalb des Wiesenttals. Wie so oft in der Fränkischen Schweiz geht es gleich steil bergauf. Der Akku soll ungefähr für eine rund 20 km lange Wanderung halten. Ein zweiter Akku als Reserve passt locker in den Rucksack, denn er ist ähnlich klein und leicht wie eine Powerbank.

Da ich nicht sofort eine Unterstützung spüre, schalte ich den Motor am Hüftgurt über das Pluszeichen hoch. Martin Ebner erklärt mir, dass das Exoskelett mein Bein nun ungefähr mit einer Kraft von 5 Kilo hochhebt und runterdrückt. Ähnlich wie beim E-Bike muss man sich bewegen, um eine Unterstützung zu bekommen.

Aquamodus soll Knie schonen

An das surrende Geräusch beim Gehen gewöhne ich mich schnell. Etwas störend finde ich jedoch den Gurt an der Hüfte. In den Stufen 1 und 2 spüre ich eine angenehme Unterstützung meiner Oberschenkel beim Laufen. In der höchsten Stufe 3 fühle ich mich allerdings wie eine Marionette, die an unsichtbaren Fäden gezogen wird. Das liegt vermutlich daran, dass die höchste Stufe eher zum Rennen gedacht ist als zum Wandern.

Martin Ebner nutzt das Exoskelett auch gerne zum Bergabgehen, denn der sogenannte Aquamodus schone seine Knie, sagt er. In diesem Modus bremst der Motor den Oberschenkel ab, sodass ein Gefühl wie beim Waten durch Wasser entsteht. Dieser Widerstand soll verhindern, dass die Schritte zu groß und unkontrolliert werden. Am besten ist es tatsächlich, wenn man bei Interesse so ein Exoskelett selbst ausprobiert. Ich persönlich komme ohne Motor sehr gut die Berge hoch und runter. Aber wer weiß, wie es mal im Alter sein wird oder nach einer Erkrankung.