Mit Abwandlung des Enkeltricks: Witwe um tausende Euro gebracht

In Kleinostheim ist eine 79-jährige Frau am Donnerstag Opfer eines Betrügers geworden. Laut Polizei wurde der Frau ihr Goldschmuck gestohlen. Dafür wandelte er den so genannten Enkeltrick ab, bei dem Kriminelle älteren Menschen vorgaukeln, ein Freund des Enkels zu sein und in dessen Auftrag – oftmals wegen eines erfundenen Notfalls – Geld abholen zu wollen.

Wie die Polizeiinspektion Aschaffenburg am Freitag mitteilte, ging der Unbekannte in Kleinostheim (Landkreis Aschaffenburg) ähnlich, aber etwas anders vor. Demnach sprach er die Seniorin am Donnerstag gegen 9 Uhr im Bereich der Bahnhofstraße an und gab sich als ehemaliger Arbeitskollege des verstorbenen Ehemanns aus.

Seniorin lud Unbekannten zu sich ein

Die Frau nahm den Unbekannten anschließend mit zu sich in die Wohnung im Hellbühlring. Dort verkaufte der Mann der Dame für 200 Euro eine Handtasche. Er zeigte großes Interesse an ihrem Goldschmuck und entwendete unbemerkt mehrere Schmuckstücke im Wert von circa 5.000 bis 6.000 Euro. Der Betrüger war ungefähr 50 Jahre alt, schlank und etwa 165 Zentimeter groß. Er fuhr ein helles Fahrzeug. Die Polizei bittet um Hinweise.

Ältere Menschen und Ihre Angehörigen kann der Fall laut Polizei bewusst machen, dass bei weitem nicht nur der klassische Betrug mit einem Enkel in Not vorkommt. Auch Betrüger entwickeln ihre Maschen offenbar weiter. Hier etwa als angeblicher Arbeitskollege des verstorbenen Mannes, der sich als Dieb entpuppt, sobald er ins Haus gelassen wird.

Auch auf solche Betrugsmaschen sollte man sich als potentielles Opfer, also nicht zuletzt als älterer Mensch, einstellen und fremden Menschen, die einen auf offener Straße oder am Telefon kontaktieren, bewusst mit gesunder Skepsis begegnen.