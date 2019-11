Mit 30 Minuten Sport pro Woche gegen Adipositas

Das sogenannte HIIT-Training, bei dem sich hochintensive und lockere Einheiten abwechseln, ist in der Sportwissenschaft schon länger als erfolgreiche Trainingsform bekannt. Doch bislang hielten es Experten für gefährlich, wenn auch adipöse, also stark übergewichtige, Menschen beim Sport an ihre körperlichen Grenzen bis zur maximalen Herzfrequenz gehen. Denn sie leiden meist unter Herz-, Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen.

"Mit dieser Studie haben wir gezeigt, dass die übergewichtigen Probanden innerhalb von drei Monaten bis zu 20 Kilo abgenommen haben. Außerdem verbesserten sich in dieser Zeit ihre Blutzucker- und Cholesterinwerte, und der Blutdruck normalisierte sich." Dr. Dejan Reljic, Sportwissenschaftler Hector-Center Uniklinik Erlangen.

Für die Studie mussten die Probanden zweimal wöchentlich 15 Minuten auf dem Ergometer in die Pedale treten – und zwar immer abwechselnd eine Minute unter Höchstbelastung und eine Minute locker fahrend. Das rege den Stoffwechsel wesentlich stärker an als ein längeres moderates Ausdauertraining, so die Sportmediziner.

Radfahren, Walking oder Schwimmen

Das Training wird im Hector-Center auf Fahrrad-Ergometern durchgeführt, da dies gelenkschonend und gut steuerbar ist, kann aber problemlos auch in anderer Form zum Beispiel durch zügiges Walking oder Schwimmen absolviert werden. "Wichtig dabei ist nur, dass in den Belastungsintervallen die jeweiligen Ziel-Pulsbereiche erreicht werden, die vor dem Trainingsbeginn individuell ermittelt werden müssen", so Sportwissenschaftler Reljic.

Medizinisch durchchecken lassen

Auf diese Weise hat der 46-jährige Ercan aus Nürnberg 24 Kilo abgenommen und fühlt sich inzwischen viel fitter als vor Beginn des Trainings: "Ich kann jetzt wieder ohne Pausen die Treppe in den 2. Stock hochlaufen, auch ohne mich festhalten zu müssen." Vor einem solchen HIIT-Training müssen sich die Teilnehmer aber unbedingt medizinisch durchchecken lassen und an einer Leistungsdiagnostik teilnehmen, wie die fast 300 Kilo schwere Anja Kortegaß. Die 30-Jährige wird demnächst mit dem Ernährungs- und Bewegungsprogramm an der Uniklinik Erlangen beginnen, nachdem dort vor kurzem ihr Magen operativ verkleinert wurde. Auf diese Weise will sie insgesamt 200 Kilo abnehmen.