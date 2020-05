Mit 250km/h: Lamborghini-Fahrer fährt "Rennen gegen sich selbst"

Mit 250 km/h ist ein Lamborghini-Fahrer auf der Landstraße Richtung Penzberg gerast. Laut der Polizei war der Mann am Sonntagfrüh gegen 5.20 Uhr im Landkreis-Weilheim Schongau zunächst an einer Streife vorbeigerast, die eine Unfallstelle nach einem Wildunfall absicherte.

Kurze Zeit später wurde der Mann aus dem Landkreis München von der Polizei mit seinem grünen Supersportwagen mit über 250 km/h per Laser "geblitzt". Der Versuch der Polizei, den Fahrer anzuhalten, scheiterte in diesem Moment noch, sodass eine dritte Streife der Polizeiinspektion Penzberg zu drastischen Maßnahmen greifen musste. Diese blockierte schließlich mit quer gestelltem Fahrzeug vor der Anschlussstelle zur BAB A95 die Bundesstraße und konnte die Fahrt so stoppen.

Lamborghini-Fahrer fuhr "Rennen gegen sich selbst"

Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen eines verbotenen Autorennens eingeleitet. Er habe versucht, möglichst schnell viel Strecke zurückzulegen, damit sei er "ein Rennen gegen sich selbst" gefahren, sagte ein Sprecher der Polizei über den Raser. Die Polizei beschlagnahmte den Lamborghini und den Führerschein des Mannes.