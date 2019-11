Mit 250 km/h über Landstraße in Niederbayern: Raser geschnappt!

Die Verkehrspolizei Deggendorf hat jetzt den Fahrer ermitteln können, der Ende Oktober bei einer Geschwindigkeitsmessung auf der B20 bei Ascha (Lkr. Straubing-Bogen) mit über 250 km/h bei erlaubten 100 geblitzt wurde.

Tschechischer Staatsbürger mit Arbeitsstelle in Deutschland

Nach aufwändigen Ermittlungen konnten Polizeibeamte den jungen Mann an seiner Arbeitsstelle im Landkreis Cham antreffen und anhand der Blitzer-Fotos eindeutig identifizieren. Der Raser muss jetzt den Bußgeld-Höchstsatz von 600 Euro bezahlen und mit zwei Punkten in Flensburg rechnen. Gerade die verhältnismäßig geringe Geldstrafe hatte für teils empörte Reaktionen gesorgt.

Punkte in Flensburg auch für ausländische Fahrer

Der Raser erhält zudem ein Fahrverbot von drei Monaten. Da der Mann aus Tschechien stammt, betrifft das verhängte Fahrverbot seine Fahrten nach Deutschland. Die Punkte in Flensburg werden auch gespeichert. Sollte der Verkehrssünder erneut auffallen und die Höchstanzahl an Verkehrssünder-Punkten erreichen, darf er in Deutschland überhaupt nicht mehr fahren.