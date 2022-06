Mit 250 auf der Autobahn: Bewährungsstrafe für 23-jährigen Raser

Es war eine filmreife Verfolgungsjagd: Im März 2021 fällt ein Auto nachts auf der A3 auf. Der gemietete Wagen, ein Mercedes C43 AMG mit rund 400 PS, ist zur Fahndung ausgeschrieben. In Regensburg werden deshalb zwei Streifen verständigt.

An zwei aufeinanderfolgenden Auffahrten warten die Beamten und nehmen die Verfolgung auf. Zuerst scheint es, als würde der heute 23-Jährige Fahrer dem "Bitte folgen"-Signal nachkommen und der ersten Streife auf einen Parkplatz bei Sinzing folgen. Doch kurz vor der Abfahrt zieht der Fahrer doch noch nach links und beschleunigt auf über 250 Kilometer pro Stunde. Eine der beiden Streifen kann nicht mehr folgen, die zweite in einem 5er BMW nur knapp.

Mit 160 durch die Ortschaft

Erst als Fahrzeuge und ein überholender Kleintransporter die Autobahn kurz blockieren, muss der Fahrer eine Vollbremsung einlegen und verlässt die Autobahn. Weitergeht es mit rund 160 km/h über eine Staatsstraße in den Ort Brunn, auch das Licht schaltet der Fahrer aus. Nachdem er in eine schmale Straße einbiegt landet er auf einem größeren Betriebsgelände. Dort bleibt der Mercedes stehen.

Auch eine Streife hält an und ein Polizist steigt aus. Als das Auto wendet und wieder anfährt, habe er zur Seite springen müssen. Er habe gemeint, dass der Beifahrer, der Bruder des Fahrers, eine Waffe auf ihn richtet und deshalb zwei Schüsse auf das Auto abgegeben. Eine trifft den Tankdeckel, eine die Beifahrertür, wo der Bruder saß.

Autofahrt endet in einer Sackgasse

Der Mercedes fährt trotzdem weiter, wieder durch den kleinen Ort Brunn. Kurz vor der Autobahn biegt der Fahrer aber nochmal ab – in Richtung einer Tankstelle. Es ist eine Sackgasse. Der Fahrer muss stehen bleiben. Der Bruder steigt aus, lässt sich festnehmen, der Fahrer versucht, zu Fuß zu flüchten. Weitere Warnschüsse werden abgegeben. Erst später wird der Flüchtende gestellt. Die von einem Beamten vermutete Waffe wird nicht gefunden.

Panik vor der Kontrolle in Regensburg

Der in den Niederlanden lebende 23-Jährige gab in der Verhandlung am Donnerstag vor dem Amtsgericht Regensburg an, dass er von Rotterdam aus Richtung Passau gefahren sei, um seinen Bruder abzuholen. Der Mercedes sei gemietet gewesen. Die beiden Brüder seien noch im Raum Passau erstmals von der Polizei kontrolliert worden. Das Auto und sie beide seien dabei bereits komplett durchsucht und lange Zeit festgehalten worden.

Als bei Regensburg nun schon wieder eine Kontrolle drohte, habe er Panik bekommen – auch weil er bekifft gewesen sei. Als dann an dem ersten Halt in Brunn auf der Verfolgungsjagd die beiden Schüsse das Auto getroffen hatten, habe er um sein Leben gefürchtet und sei deshalb in der Sackgasse zu Fuß geflüchtet.

Unklar: Gab es eine erste Kontrolle in Passau?

Erstaunlicherweise konnte in der Verhandlung nicht geklärt werden, ob die Aussage mit der ersten Kontrolle in Passau stimmt oder nicht. Ein Polizist, der als Zeuge aussagte, konnte keinen Eintrag finden. Es sei aber auch nicht üblich, dass jede Verkehrskontrolle, auch wenn das Auto komplett durchsucht wird, schriftlich festgehalten wird, so der Beamte.

Bewährungsstrafe und Führerschein weg

Für das Urteil spielte das aber am Ende keine entscheidende Rolle. Das Schöffengericht verurteilte den Mann zu einer Bewährungsstrafe von einem Jahr und entzog ihm die Fahrerlaubnis. Während das Gericht die Vorwürfe eines illegalen Autorennens und der Fahrerflucht bestätigte, ließen die Richter den Anklagepunkt der versuchten gefährlichen Körperverletzung fallen. Das Amtsgericht sieht keine eindeutigen Beweise, dass der Fahrer den wegspringenden Polizisten bewusst gefährden wollte.