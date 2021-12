Mit 214 Geretteten an Bord: Sea-Eye 4 darf in Pozzallo anlegen

Dem deutschen Rettungsschiff Sea-Eye 4 mit 214 Flüchtlingen an Bord ist ein sicherer Hafen im italienischen Pozzallo zugewiesen worden. Wie die Regensburger Hilfsorganisation Sea-Eye, die das Schiff betreibt, am Donnerstagnachmittag mitteilte, werde das Schiff den Ort am Freitagmorgen erreichen.

Gerettete brauchen medizinische Versorgung

"Wir hoffen, dass die Menschen nun zeitnah an Land gehen dürfen und nicht auch noch die Weihnachtstage an Bord verbringen müssen", sagte Sea-Eye-Vorsitzender Gorden Isler. Viele der geretteten Menschen müssten medizinisch versorgt werden.

Malta weigert sich, Koordinierung zu übernehmen

Das Schiff hatte Mitte Dezember in vier Rettungseinsätzen 223 Menschen vor der maltesischen Küste gerettet, Malta hatte sich jedoch geweigert, die Koordinierung zu übernehmen. Während die Sea-Eye 4 sieben Tage lang auf einen sicheren Hafen wartete, mussten neun Menschen aus medizinischen Gründen von der italienischen Küstenwache evakuiert werden.

Weitere Rettungsschiffe suchen Hafen für Gerettete

Die Rettungsschiffe "Ocean Viking" von SOS Méditerranée und "Geo Barents" von "Ärzte ohne Grenzen" mit mehr als 500 Geretteten an Bord suchen laut Mitteilung weiter nach einem sicheren Hafen.